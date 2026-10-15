Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Απομακρύνθηκε το τμήμα όλμου που εντοπίστηκε στον Πειραιά, άνοιξε η Δραγατσανίου
Απομακρύνθηκε το τμήμα όλμου που εντοπίστηκε στον Πειραιά, άνοιξε η Δραγατσανίου
Η κυκλοφορία είχε διακοπεί από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου
UPD:
Απομακρύνθηκε το τμήμα όλμου που εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10) στην περιοχή του Πειραιά.
Λόγω του ευρήματος, είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Δραγατσανίου, από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου, ωστόσο, πλέον έχει δοθεί στην κυκλοφορία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο μετέβησαν πυροτεχνουργοί οι οποίοι απομάκρυναν το τμήμα του όλμου.
Λόγω του ευρήματος, είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Δραγατσανίου, από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου, ωστόσο, πλέον έχει δοθεί στην κυκλοφορία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο μετέβησαν πυροτεχνουργοί οι οποίοι απομάκρυναν το τμήμα του όλμου.
UPD:
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