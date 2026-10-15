Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στην Κίσσαμο Χανίων, ζημιές σε αυτοκίνητα
Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στην Κίσσαμο Χανίων, ζημιές σε αυτοκίνητα
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
Τμήμα μπαλκονιού από εγκαταλελειμμένο κτήριο κατέρρευσε το βράδυ της Τετάρτης (14/10) στην Κίσσαμο Χανίων, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Τομπάζη, σε σημείο που βρίσκεται λίγο μετά το Μουσείο της περιοχής.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Τομπάζη, σε σημείο που βρίσκεται λίγο μετά το Μουσείο της περιοχής.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.
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