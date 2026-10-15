Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στην Κίσσαμο Χανίων, ζημιές σε αυτοκίνητα
ΕΛΛΑΔΑ
Μπαλκόνι Κίσσαμος Κατάρρευση

Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στην Κίσσαμο Χανίων, ζημιές σε αυτοκίνητα

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στην Κίσσαμο Χανίων, ζημιές σε αυτοκίνητα
Τμήμα μπαλκονιού από εγκαταλελειμμένο κτήριο κατέρρευσε το βράδυ της Τετάρτης (14/10) στην Κίσσαμο Χανίων, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Τομπάζη, σε σημείο που βρίσκεται λίγο μετά το Μουσείο της περιοχής.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.

Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στην Κίσσαμο Χανίων, ζημιές σε αυτοκίνητα
Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στην Κίσσαμο Χανίων, ζημιές σε αυτοκίνητα

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