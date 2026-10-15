Βάσια Κωσταρά: Πριν από πέντε χρόνια ξύπνησα από ένα χειρουργείο 11 ωρών, είχα διαγνωστεί με έναν πολύ σπάνιο όγκο
Βάσια Κωσταρά: Πριν από πέντε χρόνια ξύπνησα από ένα χειρουργείο 11 ωρών, είχα διαγνωστεί με έναν πολύ σπάνιο όγκο
«Γλίτωσα τις χημειοθεραπείες, οι γιατροί μού είπαν πόσο τυχερή ήμουν», εξομολογήθηκε η σχεδιάστρια
Μία εξομολόγηση για την περιπέτεια υγείας της έκανε η Βάσια Κωσταρά, αποκαλύπτοντας πως πριν από πέντε χρόνια διαγνώστηκε με έναν σπάνιο όγκο. Όπως ανέφερε, πραγματοποίησε ένα χειρουργείο έντεκα ωρών, χωρίς να χρειαστεί να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες, με τους γιατρούς να της εξηγούν πόσο τυχερή στάθηκε σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Η σχεδιάστρια, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής της, από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, με τον σύντροφο και τη μητέρα της στο πλευρό της, σημειώνοντας πως το μόνο που αισθάνεται είναι ευγνωμοσύνη.
Η Βάσια Κωσταρά ξεκίνησε να περιγράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της πως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου την ακολουθούσε ένα περίεργο συναίσθημα όλη μέρα, το οποίο δεν μπορούσε να κατανοήσει αρχικά: «Χθες, 14 Οκτωβρίου, ένιωθα πως ήταν μια σημαδιακή μέρα για μένα. Χωρίς να μπορώ να θυμηθώ γιατί. Στο γραφείο ο Ηλίας είχε γενέθλια, η Ναταλία έφευγε για να γεννήσει σε έναν μήνα, η Ελένα έφευγε για να παντρευτεί. Τόσες χαρές μαζεμένες. "Όλα τα καλά ξεκινάνε σήμερα", έλεγα. "Να τη βάλουμε στο ημερολόγιο αυτή τη μέρα. Τη 14η Οκτωβρίου". Σήμερα το πρωί ξύπνησα και το κινητό μου, με αυτή τη φωτογραφία, μου θύμισε γιατί», έγραψε.
Δείτε την ανάρτηση
Όπως εξήγησε στη συνέχεια, από τις αναμνήσεις του κινητού της θυμήθηκε πως εκείνη την ημέρα πριν από πέντε χρόνια είχε πραγματοποιήσει το χειρουργείο για τον όγκο με τον οποίο είχε διαγνωστεί: «Πριν από πέντε χρόνια, στις 14 Οκτωβρίου 2021, ξύπνησα από ένα χειρουργείο έντεκα ωρών και άκουσα ότι όλα είχαν πάει καλά. Γλίτωσα τις χημειοθεραπείες. Γλίτωσα. Είχα διαγνωστεί με έναν πολύ σπάνιο όγκο, λέγεται παραγαγγλίωμα. Οι γιατροί μού είπαν πόσο τυχερή ήμουν. Μου το περιέγραψαν κάπως έτσι: σαν να ήμουν σε έναν ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, να κατέρρευσε κι εγώ να βγήκα με μια γρατζουνιά. Δεν έψαξα ποτέ στο Google να μάθω τι είναι. Ούτε και σήμερα το έχω βάλει στο chat. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου και το ένστικτό μου, που μου έλεγε ότι όλα θα πάνε καλά», πρόσθεσε.
Η Βάσια Κωσταρά συμπλήρωσε στην ανάρτησή της πως πολλές φορές οι άνθρωποι ξεχνούν γεγονότα που τους προκάλεσαν φόβο: «Εκείνη τη 14η Οκτωβρίου έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Κι έτσι, το 14 γίνεται πια το τυχερό μου νούμερο. Και η βροχή, για μένα, σημαίνει τύχη. Ίσως γι’ αυτό, τώρα που έπιασαν οι βροχές, αγαπώ τόσο πολύ αυτές τις μέρες. Αυτό που δεν ήξερα τότε ήταν πόσο δύσκολη θα ήταν η επόμενη μέρα. Πόσες εξετάσεις, πόσες μαγνητικές, πόσο άγχος και πόσοι φόβοι θα χωρούσαν σε αυτά τα πέντε χρόνια. Κι όμως, μέσα στη ζωή και στην καθημερινότητα, ξέχασα την ημερομηνία. Μια τόσο σημαντική μέρα για μένα χρειάστηκε μια φωτογραφία για να τη θυμηθώ… Το πρωί την έστειλα στους δικούς μου ανθρώπους. Και τώρα θέλω να το πω κι εδώ: τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ακόμα κι εμείς που έχουμε περάσει κάποια πράγματα, που έχουμε φοβηθεί, που έχουμε πει "δεν θα το ξεχάσω ποτέ", το ξεχνάμε».
Η σχεδιάστρια κατέληξε σημειώνοντας πως δεν θέλει να ξεχάσει ποτέ ξανά τη μέρα αυτή, γιατί της θυμίζει όλα όσα την κάνουν να αισθάνεται ευγνωμοσύνη: «Ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε την υγεία μας. Να ξυπνάμε το πρωί. Να μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Να ζούμε τις χαρές μας και τις χαρές των ανθρώπων μας. Γι’ αυτό θέλω να θυμάμαι αυτή τη μέρα. Και μαζί της, όλα όσα έχω λόγο να ευγνωμονώ. "Ευγνωμοσύνη είναι η λέξη. Και την ξεχνάμε, ρε γαμώτο" όπως είπε και μια φίλη μου σήμερα το πρωί. Καλημέρα μας», έγραψε.
Η σχεδιάστρια, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής της, από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, με τον σύντροφο και τη μητέρα της στο πλευρό της, σημειώνοντας πως το μόνο που αισθάνεται είναι ευγνωμοσύνη.
Η Βάσια Κωσταρά ξεκίνησε να περιγράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της πως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου την ακολουθούσε ένα περίεργο συναίσθημα όλη μέρα, το οποίο δεν μπορούσε να κατανοήσει αρχικά: «Χθες, 14 Οκτωβρίου, ένιωθα πως ήταν μια σημαδιακή μέρα για μένα. Χωρίς να μπορώ να θυμηθώ γιατί. Στο γραφείο ο Ηλίας είχε γενέθλια, η Ναταλία έφευγε για να γεννήσει σε έναν μήνα, η Ελένα έφευγε για να παντρευτεί. Τόσες χαρές μαζεμένες. "Όλα τα καλά ξεκινάνε σήμερα", έλεγα. "Να τη βάλουμε στο ημερολόγιο αυτή τη μέρα. Τη 14η Οκτωβρίου". Σήμερα το πρωί ξύπνησα και το κινητό μου, με αυτή τη φωτογραφία, μου θύμισε γιατί», έγραψε.
Δείτε την ανάρτηση
Όπως εξήγησε στη συνέχεια, από τις αναμνήσεις του κινητού της θυμήθηκε πως εκείνη την ημέρα πριν από πέντε χρόνια είχε πραγματοποιήσει το χειρουργείο για τον όγκο με τον οποίο είχε διαγνωστεί: «Πριν από πέντε χρόνια, στις 14 Οκτωβρίου 2021, ξύπνησα από ένα χειρουργείο έντεκα ωρών και άκουσα ότι όλα είχαν πάει καλά. Γλίτωσα τις χημειοθεραπείες. Γλίτωσα. Είχα διαγνωστεί με έναν πολύ σπάνιο όγκο, λέγεται παραγαγγλίωμα. Οι γιατροί μού είπαν πόσο τυχερή ήμουν. Μου το περιέγραψαν κάπως έτσι: σαν να ήμουν σε έναν ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, να κατέρρευσε κι εγώ να βγήκα με μια γρατζουνιά. Δεν έψαξα ποτέ στο Google να μάθω τι είναι. Ούτε και σήμερα το έχω βάλει στο chat. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου και το ένστικτό μου, που μου έλεγε ότι όλα θα πάνε καλά», πρόσθεσε.
Η Βάσια Κωσταρά συμπλήρωσε στην ανάρτησή της πως πολλές φορές οι άνθρωποι ξεχνούν γεγονότα που τους προκάλεσαν φόβο: «Εκείνη τη 14η Οκτωβρίου έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Κι έτσι, το 14 γίνεται πια το τυχερό μου νούμερο. Και η βροχή, για μένα, σημαίνει τύχη. Ίσως γι’ αυτό, τώρα που έπιασαν οι βροχές, αγαπώ τόσο πολύ αυτές τις μέρες. Αυτό που δεν ήξερα τότε ήταν πόσο δύσκολη θα ήταν η επόμενη μέρα. Πόσες εξετάσεις, πόσες μαγνητικές, πόσο άγχος και πόσοι φόβοι θα χωρούσαν σε αυτά τα πέντε χρόνια. Κι όμως, μέσα στη ζωή και στην καθημερινότητα, ξέχασα την ημερομηνία. Μια τόσο σημαντική μέρα για μένα χρειάστηκε μια φωτογραφία για να τη θυμηθώ… Το πρωί την έστειλα στους δικούς μου ανθρώπους. Και τώρα θέλω να το πω κι εδώ: τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ακόμα κι εμείς που έχουμε περάσει κάποια πράγματα, που έχουμε φοβηθεί, που έχουμε πει "δεν θα το ξεχάσω ποτέ", το ξεχνάμε».
Η σχεδιάστρια κατέληξε σημειώνοντας πως δεν θέλει να ξεχάσει ποτέ ξανά τη μέρα αυτή, γιατί της θυμίζει όλα όσα την κάνουν να αισθάνεται ευγνωμοσύνη: «Ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε την υγεία μας. Να ξυπνάμε το πρωί. Να μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Να ζούμε τις χαρές μας και τις χαρές των ανθρώπων μας. Γι’ αυτό θέλω να θυμάμαι αυτή τη μέρα. Και μαζί της, όλα όσα έχω λόγο να ευγνωμονώ. "Ευγνωμοσύνη είναι η λέξη. Και την ξεχνάμε, ρε γαμώτο" όπως είπε και μια φίλη μου σήμερα το πρωί. Καλημέρα μας», έγραψε.
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