Παλαιστίνιος συνελήφθη στο Ηράκλειο γιατί είχε κρυμμένα €56.000 στο αυτοκίνητό του, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή
ΕΛΛΑΔΑ
Παλαιστίνιος Ηράκλειο Αυτοκίνητο Κλοπή τραπεζικές κάρτες

Παλαιστίνιος συνελήφθη στο Ηράκλειο γιατί είχε κρυμμένα €56.000 στο αυτοκίνητό του, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή

Στην κατοχή του 31χρονου από την Παλαιστίνη βρέθηκαν και 8 τραπεζικές κάρτες με στοιχεία άλλων αλλοδαπών

Παλαιστίνιος συνελήφθη στο Ηράκλειο γιατί είχε κρυμμένα €56.000 στο αυτοκίνητό του, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή
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Στη σύλληψη ενός 31χρονου Παλαιστίνιου καθώς στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν κρυμμένα 56.000 ευρώ χωρίς ο ίδιος να μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, προχώρησαν λιμενικοί στο Ηράκλειο το πρωί της Πέμπτης, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά.

Παράλληλα, στην κατοχή του 31χρονου από την Παλαιστίνη βρέθηκαν οκτώ τραπεζικές κάρτες με στοιχεία άλλων αλλοδαπών, καθώς και αποδείξεις από αναλήψεις χρημάτων μέσω των συγκεκριμένων καρτών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες πληρωμών.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου κατασχέθηκαν τα 56.000 ευρώ, οι οκτώ τραπεζικές κάρτες, δύο κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα σημειωματάριο με χειρόγραφες σημειώσεις και καταγραφές χρηματικών ποσών.

Τα κατασχεθέντα 56.000 ευρώ πρόκειται να αποδοθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
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