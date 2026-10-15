Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Χάποελ χωρίς τον Ρογκαβόπουλο
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Χάποελ χωρίς τον Ρογκαβόπουλο
Ο Έλληνας άσος τραυματίστηκε στον αγώνα με την Παρτίζαν
Μία ακόμη απώλεια για τον Παναθηναϊκό εν όψει του αυριανού αγώνα με την Χάποελ Τελ Αβίβ στο T Center.
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποχώρησε με ενοχλήσεις μετά το τέλος του αγώνα με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε με την επιστροφή της αποστολής έδειξαν ότι έχει υποστεί διάταση στον οπίσθιο μηριαίο.
Στο ίδιο σημείο είχε τραυματιστεί (θλάση) και στην προετοιμασία με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής και τη θέση του θα πάρει ο Μπόνγκα.
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποχώρησε με ενοχλήσεις μετά το τέλος του αγώνα με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε με την επιστροφή της αποστολής έδειξαν ότι έχει υποστεί διάταση στον οπίσθιο μηριαίο.
Στο ίδιο σημείο είχε τραυματιστεί (θλάση) και στην προετοιμασία με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής και τη θέση του θα πάρει ο Μπόνγκα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα