Boutique Hotels 2.0: Πώς τα 6 δωμάτια έγιναν το πιο κερδοφόρο μοντέλο του premium τουρισμού
Boutique Hotels 2.0: Πώς τα 6 δωμάτια έγιναν το πιο κερδοφόρο μοντέλο του premium τουρισμού
Τα micro-luxury ξενοδοχεία αλλάζουν τον χάρτη του premium τουρισμού σε Ευρώπη και ΗΠΑ, προσφέροντας την απομόνωση μιας ιδιωτικής βίλας με 5άστερες παροχές
Όταν το La Réserve Firenze ανοίξει τον Οκτώβριο σε ένα palazzo του 15ου αιώνα στη συνοικία Santo Spirito της Φλωρεντίας, οι επισκέπτες δεν θα βρουν πρωινό σε μπουφέ, ένα τεράστιο spa ή πολλές από τις παροχές που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με ένα πολυτελές ξενοδοχείο.
Θα μπορούν, αντίθετα, να πάρουν το πρωινό τους όποτε θελήσουν, έχοντας κάνει την παραγγελία πριν από την άφιξή τους. Στο rooftop bar θα φτιάχνουν μόνοι τους ένα Negroni και απλώς θα ενημερώνουν για το τι κατανάλωσαν, χωρίς λογαριασμό εκείνη τη στιγμή. Το laundry περιλαμβάνεται στην τιμή, ενώ όποιος θελήσει να παίξει τένις μπορεί να βρεθεί στη γειτονική βίλα όπου ζει με την οικογένειά του ο ιδιοκτήτης, Γκρέγκορι Μαρτσιάνο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Θα μπορούν, αντίθετα, να πάρουν το πρωινό τους όποτε θελήσουν, έχοντας κάνει την παραγγελία πριν από την άφιξή τους. Στο rooftop bar θα φτιάχνουν μόνοι τους ένα Negroni και απλώς θα ενημερώνουν για το τι κατανάλωσαν, χωρίς λογαριασμό εκείνη τη στιγμή. Το laundry περιλαμβάνεται στην τιμή, ενώ όποιος θελήσει να παίξει τένις μπορεί να βρεθεί στη γειτονική βίλα όπου ζει με την οικογένειά του ο ιδιοκτήτης, Γκρέγκορι Μαρτσιάνο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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