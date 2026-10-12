METLEN: Στρατηγική συμφωνία με Thales Alenia Space και Thales Hellas για αμυντικούς δορυφόρους

Στόχος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της διαστημικής αυτονομίας - Πιθανή αξιοποίηση του γαλλίου που παράγει η ελληνική εταιρεία στην εφοδιαστική αλυσίδα δορυφόρων της Thales Alenia Space