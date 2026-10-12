Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Οι απώλειες της Μόσχας τον Σεπτέμβριο έφθασαν τους 50.000 νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΝΑΤΟ
Οι απώλειες της Μόσχας τον Σεπτέμβριο έφθασαν τους 50.000 νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΝΑΤΟ
Την ίδια περίοδο οι απώλειες του ουκρανικού στρατού ήταν περίπου 5.000 νεκροί και τραυματίες ενώ ανέκτησε περισσότερα από 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους
Ο ρωσικός στρατός τον Σεπτέμβριο έχασε στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας περισσότερους από 50.000 στρατιωτικούς, νεκρούς και τραυματίες, εκ των οποίων οι νεκροί φθάνουν τις 28.000, αναφέρει σύμφωνα με το Bloomberg υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εν λόγω αξιωματούχου, την ίδια περίοδο οι απώλειες του ουκρανικού στρατού ήταν περίπου 5.000 νεκροί και τραυματίες.
Ο ίδιος αποδίδει τις μεγάλες απώλειες του ρωσικού στρατού στις προσπάθειές του να συνεχίσει την επίθεση μέσω των περιοχών που σφυροκοπούνται διαρκώς από drones, το πυροβολικό και είναι διάσπαρτες από νάρκες.
Με φόντο αυτή την εικόνα, ο ουκρανικός στρατός ανέκτησε περισσότερα από 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εν λόγω αξιωματούχου, την ίδια περίοδο οι απώλειες του ουκρανικού στρατού ήταν περίπου 5.000 νεκροί και τραυματίες.
Ο ίδιος αποδίδει τις μεγάλες απώλειες του ρωσικού στρατού στις προσπάθειές του να συνεχίσει την επίθεση μέσω των περιοχών που σφυροκοπούνται διαρκώς από drones, το πυροβολικό και είναι διάσπαρτες από νάρκες.
Russia had more than 50,000 casualties in Ukraine last month, with as many as 28,000 personnel killed — vastly more than Ukrainian forces, according to a senior NATO military official. https://t.co/nPZ8Mw4TJb— Bloomberg (@business) October 11, 2026
Με φόντο αυτή την εικόνα, ο ουκρανικός στρατός ανέκτησε περισσότερα από 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους.
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