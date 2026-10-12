Οι απώλειες της Μόσχας τον Σεπτέμβριο έφθασαν τους 50.000 νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσικός στρατός Ουκρανία Νεκροί Τραυματίες ΝΑΤΟ

Οι απώλειες της Μόσχας τον Σεπτέμβριο έφθασαν τους 50.000 νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΝΑΤΟ

Την ίδια περίοδο οι απώλειες του ουκρανικού στρατού ήταν περίπου 5.000 νεκροί και τραυματίες ενώ ανέκτησε περισσότερα από 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους

Οι απώλειες της Μόσχας τον Σεπτέμβριο έφθασαν τους 50.000 νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΝΑΤΟ
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Ο ρωσικός στρατός τον Σεπτέμβριο έχασε στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας περισσότερους από 50.000 στρατιωτικούς, νεκρούς και τραυματίες, εκ των οποίων οι νεκροί φθάνουν τις 28.000, αναφέρει σύμφωνα με το Bloomberg υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εν λόγω αξιωματούχου, την ίδια περίοδο οι απώλειες του ουκρανικού στρατού ήταν περίπου 5.000 νεκροί και τραυματίες.

Ο ίδιος αποδίδει τις μεγάλες απώλειες του ρωσικού στρατού στις προσπάθειές του να συνεχίσει την επίθεση μέσω των περιοχών που σφυροκοπούνται διαρκώς από drones, το πυροβολικό και είναι διάσπαρτες από νάρκες.



Με φόντο αυτή την εικόνα, ο ουκρανικός στρατός ανέκτησε περισσότερα από 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους.
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