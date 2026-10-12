Volley League γυναικών: Με φόντο την Ακρόπολη η λαμπερή παρουσίαση του νέου πρωταθλήματος

Η κ. Μαρσέλλου υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση και η φροντίδα της υγείας αποτελούν ουσιαστικά βήματα για την προστασία της ζωής.Πριν στρέψει τους προβολείς στις 12 ομάδες της νέας Volley League γυναικών και στην παρουσίαση των φετινών τους ρόστερ, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, τιμώντας τις κορυφαίες που ξεχώρισαν στα γήπεδα.Στο εντυπωσιακό σκηνικό του Zonars Dionysos, με φόντο τον φωτισμένο βράχο της Ακρόπολης, οι πρωταγωνίστριες της περσινής σεζόν είχαν την τιμητική τους, παραλαμβάνοντας τα βραβεία τους για τις εξαιρετικές εμφανίσεις και τη συμβολή τους στο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο του πρωταθλήματος.Ο Ιταλός τεχνικός, που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. Την απονομή στον Αλεσάντρο Κιαπίνι πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠΠ, Γιάννης Αχιλλεόπουλος.Η Τσέχα διεθνής πασαδόρος, η οποία την περασμένη σεζόν έφτασε με τη φανέλα της Α.Ε.Κ. μέχρι τα ημιτελικά του πρωταθλήματος, κατέκτησε το βραβείο της κορυφαίας στη θέση της. Η Κατερίνα Βάλκοβα συνεχίζει φέτος την καριέρα της στον Ζ.Α.Ο.Ν., ενώ το βραβείο της απένειμε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.Η Γερμανίδα διαγώνια συνδύασε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της με τον Α.Ο. Θήρας με την ανάδειξή της σε πρώτη σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος, κατακτώντας παράλληλα τον τίτλο της κορυφαίας διαγώνιας. Τη φετινή σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Ζ.Α.Ο.Ν. Την απονομή πραγματοποίησε ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ, Νίκος Δελαγραμμάτικας.Το δίδυμο των ακραίων του πρωταθλητή Παναθηναϊκού κυριάρχησε στις αντίστοιχες βραβεύσεις. Η Πολωνή Μόνικα Λαμπκόφσκα, η οποία είχε αναδειχθεί και MVP του περσινού πρωταθλήματος, μαζί με την Αμερικανίδα Μικάγια Μονέτ Γουάιτ, αποτέλεσαν δύο από τα βασικά όπλα των «πρασίνων» στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου.Την απονομή στη Λαμπκόφσκα έκανε η Γενική Γραμματέας της ΕΟΠΕ, Έφη Χρόνη-Έρωτα, ενώ το βραβείο της Γουάιτ απένειμε η Ταμίας της Ομοσπονδίας, Άντα Βαφειάδου.Δύο αθλήτριες που ξεχώρισαν τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο κατέκτησαν τα βραβεία των κορυφαίων κεντρικών. Η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου και η Έρρικα Γράβαρη, μέλη της Εθνικής γυναικών που κατέλαβε την έκτη θέση στην Ευρώπη, επιβεβαίωσαν με τις εμφανίσεις τους την ποιότητα και τη δυναμική του ελληνικού βόλεϊ.Το βραβείο της Παπαγεωργίου απένειμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ, Ανδρέας Σωνάκης. Το βραβείο της Γράβαρη, η οποία τη φετινή σεζόν μετακόμισε στην Α.Ε.Κ., παρέλαβε εκ μέρους της ο πρόεδρος του Ζ.Α.Ο.Ν., Νίκος Κανελλόπουλος, από το μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, Νεκτάριο Χαλβατζή.Μία ακόμη σημαντική διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η διεθνής λίμπερο Μαρτίνα Ξανθοπούλου, η οποία αναδείχθηκε κορυφαία στη θέση της για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο.Μάλιστα, η βράβευσή της ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά την ανάδειξή της σε MVP του Super Cup powered by Protergia, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική της παρουσία. Την απονομή πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος.Ιστορική ήταν η βράβευση της Ελπίδας Τικμανίδου, η οποία έγινε η πρώτη αθλήτρια που κατακτά τον τίτλο της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης στη Volley League γυναικών.Η ΕΟΠΕ καθιερώνει από φέτος το βραβείο Rookie of the Year, με στόχο την ανάδειξη των νέων ταλέντων και την επιβράβευση των αθλητριών που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ.Το πρώτο αυτό βραβείο στην ιστορία του θεσμού απένειμε στην αθλήτρια του Ζ.Α.Ο.Ν. ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδας (ΟΔΒΕ), Σταύρος Μαυρικίδης.Μία ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης παρουσίασης της Volley League γυναικών ήταν η τιμητική βράβευση της αρχηγού του Πανιωνίου Betsson, Ιωάννας Καρέλια, για την ουσιαστική προσφορά και την πολύτιμη συμβολή της στην υποστήριξη και προώθηση του ελληνικού βόλεϊ και του αθλητισμού γενικότερα.Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καραμπέτσος, προχώρησε σε μια ιδιαίτερη τιμητική αναγνώριση προς την Ιωάννα Καρέλια, εξαίροντας τη σημαντική συνεισφορά της «για την ουσιαστική προσφορά και πολύτιμη συμβολή της στην υποστήριξη και προώθηση του αθλήματός μας και όχι μόνο, μέσα από τη δράση της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή».