Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Volley League γυναικών: Με φόντο την Ακρόπολη η λαμπερή παρουσίαση του νέου πρωταθλήματος
Volley League γυναικών: Με φόντο την Ακρόπολη η λαμπερή παρουσίαση του νέου πρωταθλήματος
Σε μία ξεχωριστή εκδήλωση, με φόντο τον επιβλητικό βράχο της Ακρόπολης, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης υποδέχθηκε τις 12 ομάδες της Volley League γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 - Τιμητική βράβευση στην Ιωάννα Καρέλια
Στον εντυπωσιακό χώρο του Zonars Dionysos, στον Λόφο Φιλοπάππου, η μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ γυναικών συγκεντρώθηκε για την επίσημη παρουσίαση του νέου πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών, σε μία βραδιά αφιερωμένη στις πρωταγωνίστριες των γηπέδων, στους ανθρώπους των συλλόγων και στη δυναμική που αναπτύσσει διαρκώς το άθλημα.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της Volley League γυναικών για τον ελληνικό αθλητισμό.
Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος, καλωσόρισε τους προπονητές, τις αρχηγούς, τους προέδρους και τους εκπροσώπους των 12 σωματείων, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα αγωνιστική χρονιά και αναδεικνύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και προβολή του ελληνικού βόλεϊ γυναικών.
Από πλευράς της Ομοσπονδίας παρευρέθηκαν επίσης ο Β΄ Αντιπρόεδρος Νίκος Δελαγραμμάτικας, η Γενική Γραμματέας Έφη Χρόνη-Έρωτα, η Ταμίας Άντα Βαφειάδου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Νεκτάριος Χαλβατζής και Ανδρέας Σωνάκης. Το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠΠ, Γιάννης Αχιλλεόπουλος.
Κοινός παρονομαστής της εκδήλωσης ήταν η πεποίθηση όλων ότι το φετινό πρωτάθλημα της Volley League γυναικών αναμένεται να είναι το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών. Με τις 12 ομάδες να ανεβάζουν τον πήχη των φιλοδοξιών τους και το επίπεδο του ανταγωνισμού να προμηνύεται ιδιαίτερα υψηλό και η νέα αγωνιστική περίοδος δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες.
Όλοι συμφώνησαν ότι οι φίλοι του βόλεϊ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικές αναμετρήσεις, πλούσιο θέαμα και αγώνες υψηλού επιπέδου, σε ένα πρωτάθλημα που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει το πιο ενδιαφέρον και αμφίρροπο των τελευταίων ετών.
Το βόλεϊ γυναικών στέλνει μήνυμα ζωής και πρόληψης
Η παρουσίαση του πρωταθλήματος είχε και μία ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική διάσταση, καθώς η ΕΟΠΕ συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία της με τη ΜΚΟ Europa Donna Hellas, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου που δραστηριοποιείται στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.
Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, αναδείχθηκε η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
Η 25η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, ενώ η Europa Donna έχει καθιερώσει τη 15η Οκτωβρίου ως Ημέρα Υγείας του Μαστού (Breast Health Day), ένα ετήσιο ραντεβού ενημέρωσης και κινητοποίησης με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η πρόληψη σώζει ζωές.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η Αντιπρόεδρος της Europa Donna Hellas, Μιμή Μαρσέλλου, η οποία αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αξία της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, τονίζοντας τη δύναμη που έχει ο αθλητισμός στη διάδοση μηνυμάτων ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της Volley League γυναικών για τον ελληνικό αθλητισμό.
Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος, καλωσόρισε τους προπονητές, τις αρχηγούς, τους προέδρους και τους εκπροσώπους των 12 σωματείων, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα αγωνιστική χρονιά και αναδεικνύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και προβολή του ελληνικού βόλεϊ γυναικών.
Από πλευράς της Ομοσπονδίας παρευρέθηκαν επίσης ο Β΄ Αντιπρόεδρος Νίκος Δελαγραμμάτικας, η Γενική Γραμματέας Έφη Χρόνη-Έρωτα, η Ταμίας Άντα Βαφειάδου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Νεκτάριος Χαλβατζής και Ανδρέας Σωνάκης. Το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠΠ, Γιάννης Αχιλλεόπουλος.
Κοινός παρονομαστής της εκδήλωσης ήταν η πεποίθηση όλων ότι το φετινό πρωτάθλημα της Volley League γυναικών αναμένεται να είναι το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών. Με τις 12 ομάδες να ανεβάζουν τον πήχη των φιλοδοξιών τους και το επίπεδο του ανταγωνισμού να προμηνύεται ιδιαίτερα υψηλό και η νέα αγωνιστική περίοδος δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες.
Όλοι συμφώνησαν ότι οι φίλοι του βόλεϊ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικές αναμετρήσεις, πλούσιο θέαμα και αγώνες υψηλού επιπέδου, σε ένα πρωτάθλημα που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει το πιο ενδιαφέρον και αμφίρροπο των τελευταίων ετών.
Το βόλεϊ γυναικών στέλνει μήνυμα ζωής και πρόληψης
Η παρουσίαση του πρωταθλήματος είχε και μία ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική διάσταση, καθώς η ΕΟΠΕ συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία της με τη ΜΚΟ Europa Donna Hellas, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου που δραστηριοποιείται στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.
Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, αναδείχθηκε η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
Η 25η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, ενώ η Europa Donna έχει καθιερώσει τη 15η Οκτωβρίου ως Ημέρα Υγείας του Μαστού (Breast Health Day), ένα ετήσιο ραντεβού ενημέρωσης και κινητοποίησης με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η πρόληψη σώζει ζωές.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η Αντιπρόεδρος της Europa Donna Hellas, Μιμή Μαρσέλλου, η οποία αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αξία της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, τονίζοντας τη δύναμη που έχει ο αθλητισμός στη διάδοση μηνυμάτων ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης.
Η κ. Μαρσέλλου υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση και η φροντίδα της υγείας αποτελούν ουσιαστικά βήματα για την προστασία της ζωής.
Volley League γυναικών: Βραβεύτηκαν οι κορυφαίες της περσινής σεζόν
Πριν στρέψει τους προβολείς στις 12 ομάδες της νέας Volley League γυναικών και στην παρουσίαση των φετινών τους ρόστερ, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, τιμώντας τις κορυφαίες που ξεχώρισαν στα γήπεδα.
Στο εντυπωσιακό σκηνικό του Zonars Dionysos, με φόντο τον φωτισμένο βράχο της Ακρόπολης, οι πρωταγωνίστριες της περσινής σεζόν είχαν την τιμητική τους, παραλαμβάνοντας τα βραβεία τους για τις εξαιρετικές εμφανίσεις και τη συμβολή τους στο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο του πρωταθλήματος.
Κορυφαίος προπονητής – Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
Ο Ιταλός τεχνικός, που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. Την απονομή στον Αλεσάντρο Κιαπίνι πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠΠ, Γιάννης Αχιλλεόπουλος.
Κορυφαία πασαδόρος – Κατερίνα Βάλκοβα (Α.Ε.Κ.)
Η Τσέχα διεθνής πασαδόρος, η οποία την περασμένη σεζόν έφτασε με τη φανέλα της Α.Ε.Κ. μέχρι τα ημιτελικά του πρωταθλήματος, κατέκτησε το βραβείο της κορυφαίας στη θέση της. Η Κατερίνα Βάλκοβα συνεχίζει φέτος την καριέρα της στον Ζ.Α.Ο.Ν., ενώ το βραβείο της απένειμε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.
Κορυφαία διαγώνια – Ρίκα Μάασε (Α.Ο. Θήρας)
Η Γερμανίδα διαγώνια συνδύασε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της με τον Α.Ο. Θήρας με την ανάδειξή της σε πρώτη σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος, κατακτώντας παράλληλα τον τίτλο της κορυφαίας διαγώνιας. Τη φετινή σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Ζ.Α.Ο.Ν. Την απονομή πραγματοποίησε ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ, Νίκος Δελαγραμμάτικας.
Κορυφαίες ακραίες – Μόνικα Λαμπκόφσκα και Μικάγια Μονέτ Γουάιτ (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
Το δίδυμο των ακραίων του πρωταθλητή Παναθηναϊκού κυριάρχησε στις αντίστοιχες βραβεύσεις. Η Πολωνή Μόνικα Λαμπκόφσκα, η οποία είχε αναδειχθεί και MVP του περσινού πρωταθλήματος, μαζί με την Αμερικανίδα Μικάγια Μονέτ Γουάιτ, αποτέλεσαν δύο από τα βασικά όπλα των «πρασίνων» στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου.
Την απονομή στη Λαμπκόφσκα έκανε η Γενική Γραμματέας της ΕΟΠΕ, Έφη Χρόνη-Έρωτα, ενώ το βραβείο της Γουάιτ απένειμε η Ταμίας της Ομοσπονδίας, Άντα Βαφειάδου.
Κορυφαίες κεντρικές – Μαρκέλλα Παπαγεωργίου (Παναθηναϊκός Α.Ο.) και Έρρικα Γράβαρη (Ζ.Α.Ο.Ν.)
Δύο αθλήτριες που ξεχώρισαν τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο κατέκτησαν τα βραβεία των κορυφαίων κεντρικών. Η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου και η Έρρικα Γράβαρη, μέλη της Εθνικής γυναικών που κατέλαβε την έκτη θέση στην Ευρώπη, επιβεβαίωσαν με τις εμφανίσεις τους την ποιότητα και τη δυναμική του ελληνικού βόλεϊ.
Το βραβείο της Παπαγεωργίου απένειμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ, Ανδρέας Σωνάκης. Το βραβείο της Γράβαρη, η οποία τη φετινή σεζόν μετακόμισε στην Α.Ε.Κ., παρέλαβε εκ μέρους της ο πρόεδρος του Ζ.Α.Ο.Ν., Νίκος Κανελλόπουλος, από το μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, Νεκτάριο Χαλβατζή.
Κορυφαία λίμπερο – Μαρτίνα Ξανθοπούλου (Πανιώνιος Betsson)
Μία ακόμη σημαντική διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η διεθνής λίμπερο Μαρτίνα Ξανθοπούλου, η οποία αναδείχθηκε κορυφαία στη θέση της για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο.
Μάλιστα, η βράβευσή της ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά την ανάδειξή της σε MVP του Super Cup powered by Protergia, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική της παρουσία. Την απονομή πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος.
Rookie of the Year – Ελπίδα Τικμανίδου (Ζ.Α.Ο.Ν.)
Ιστορική ήταν η βράβευση της Ελπίδας Τικμανίδου, η οποία έγινε η πρώτη αθλήτρια που κατακτά τον τίτλο της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης στη Volley League γυναικών.
Η ΕΟΠΕ καθιερώνει από φέτος το βραβείο Rookie of the Year, με στόχο την ανάδειξη των νέων ταλέντων και την επιβράβευση των αθλητριών που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ.
Το πρώτο αυτό βραβείο στην ιστορία του θεσμού απένειμε στην αθλήτρια του Ζ.Α.Ο.Ν. ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδας (ΟΔΒΕ), Σταύρος Μαυρικίδης.
Η ΕΟΠΕ τίμησε την Ιωάννα Καρέλια για την προσφορά της στον ελληνικό αθλητισμό
Μία ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης παρουσίασης της Volley League γυναικών ήταν η τιμητική βράβευση της αρχηγού του Πανιωνίου Betsson, Ιωάννας Καρέλια, για την ουσιαστική προσφορά και την πολύτιμη συμβολή της στην υποστήριξη και προώθηση του ελληνικού βόλεϊ και του αθλητισμού γενικότερα.
Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καραμπέτσος, προχώρησε σε μια ιδιαίτερη τιμητική αναγνώριση προς την Ιωάννα Καρέλια, εξαίροντας τη σημαντική συνεισφορά της «για την ουσιαστική προσφορά και πολύτιμη συμβολή της στην υποστήριξη και προώθηση του αθλήματός μας και όχι μόνο, μέσα από τη δράση της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή».
Volley League γυναικών: Βραβεύτηκαν οι κορυφαίες της περσινής σεζόν
Πριν στρέψει τους προβολείς στις 12 ομάδες της νέας Volley League γυναικών και στην παρουσίαση των φετινών τους ρόστερ, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, τιμώντας τις κορυφαίες που ξεχώρισαν στα γήπεδα.
Στο εντυπωσιακό σκηνικό του Zonars Dionysos, με φόντο τον φωτισμένο βράχο της Ακρόπολης, οι πρωταγωνίστριες της περσινής σεζόν είχαν την τιμητική τους, παραλαμβάνοντας τα βραβεία τους για τις εξαιρετικές εμφανίσεις και τη συμβολή τους στο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο του πρωταθλήματος.
Κορυφαίος προπονητής – Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
Ο Ιταλός τεχνικός, που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. Την απονομή στον Αλεσάντρο Κιαπίνι πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠΠ, Γιάννης Αχιλλεόπουλος.
Κορυφαία πασαδόρος – Κατερίνα Βάλκοβα (Α.Ε.Κ.)
Η Τσέχα διεθνής πασαδόρος, η οποία την περασμένη σεζόν έφτασε με τη φανέλα της Α.Ε.Κ. μέχρι τα ημιτελικά του πρωταθλήματος, κατέκτησε το βραβείο της κορυφαίας στη θέση της. Η Κατερίνα Βάλκοβα συνεχίζει φέτος την καριέρα της στον Ζ.Α.Ο.Ν., ενώ το βραβείο της απένειμε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.
Κορυφαία διαγώνια – Ρίκα Μάασε (Α.Ο. Θήρας)
Η Γερμανίδα διαγώνια συνδύασε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της με τον Α.Ο. Θήρας με την ανάδειξή της σε πρώτη σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος, κατακτώντας παράλληλα τον τίτλο της κορυφαίας διαγώνιας. Τη φετινή σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Ζ.Α.Ο.Ν. Την απονομή πραγματοποίησε ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ, Νίκος Δελαγραμμάτικας.
Κορυφαίες ακραίες – Μόνικα Λαμπκόφσκα και Μικάγια Μονέτ Γουάιτ (Παναθηναϊκός Α.Ο.)
Το δίδυμο των ακραίων του πρωταθλητή Παναθηναϊκού κυριάρχησε στις αντίστοιχες βραβεύσεις. Η Πολωνή Μόνικα Λαμπκόφσκα, η οποία είχε αναδειχθεί και MVP του περσινού πρωταθλήματος, μαζί με την Αμερικανίδα Μικάγια Μονέτ Γουάιτ, αποτέλεσαν δύο από τα βασικά όπλα των «πρασίνων» στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου.
Την απονομή στη Λαμπκόφσκα έκανε η Γενική Γραμματέας της ΕΟΠΕ, Έφη Χρόνη-Έρωτα, ενώ το βραβείο της Γουάιτ απένειμε η Ταμίας της Ομοσπονδίας, Άντα Βαφειάδου.
Κορυφαίες κεντρικές – Μαρκέλλα Παπαγεωργίου (Παναθηναϊκός Α.Ο.) και Έρρικα Γράβαρη (Ζ.Α.Ο.Ν.)
Δύο αθλήτριες που ξεχώρισαν τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο κατέκτησαν τα βραβεία των κορυφαίων κεντρικών. Η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου και η Έρρικα Γράβαρη, μέλη της Εθνικής γυναικών που κατέλαβε την έκτη θέση στην Ευρώπη, επιβεβαίωσαν με τις εμφανίσεις τους την ποιότητα και τη δυναμική του ελληνικού βόλεϊ.
Το βραβείο της Παπαγεωργίου απένειμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ, Ανδρέας Σωνάκης. Το βραβείο της Γράβαρη, η οποία τη φετινή σεζόν μετακόμισε στην Α.Ε.Κ., παρέλαβε εκ μέρους της ο πρόεδρος του Ζ.Α.Ο.Ν., Νίκος Κανελλόπουλος, από το μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, Νεκτάριο Χαλβατζή.
Κορυφαία λίμπερο – Μαρτίνα Ξανθοπούλου (Πανιώνιος Betsson)
Μία ακόμη σημαντική διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η διεθνής λίμπερο Μαρτίνα Ξανθοπούλου, η οποία αναδείχθηκε κορυφαία στη θέση της για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο.
Μάλιστα, η βράβευσή της ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά την ανάδειξή της σε MVP του Super Cup powered by Protergia, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική της παρουσία. Την απονομή πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος.
Rookie of the Year – Ελπίδα Τικμανίδου (Ζ.Α.Ο.Ν.)
Ιστορική ήταν η βράβευση της Ελπίδας Τικμανίδου, η οποία έγινε η πρώτη αθλήτρια που κατακτά τον τίτλο της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης στη Volley League γυναικών.
Η ΕΟΠΕ καθιερώνει από φέτος το βραβείο Rookie of the Year, με στόχο την ανάδειξη των νέων ταλέντων και την επιβράβευση των αθλητριών που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ.
Το πρώτο αυτό βραβείο στην ιστορία του θεσμού απένειμε στην αθλήτρια του Ζ.Α.Ο.Ν. ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδας (ΟΔΒΕ), Σταύρος Μαυρικίδης.
Η ΕΟΠΕ τίμησε την Ιωάννα Καρέλια για την προσφορά της στον ελληνικό αθλητισμό
Μία ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης παρουσίασης της Volley League γυναικών ήταν η τιμητική βράβευση της αρχηγού του Πανιωνίου Betsson, Ιωάννας Καρέλια, για την ουσιαστική προσφορά και την πολύτιμη συμβολή της στην υποστήριξη και προώθηση του ελληνικού βόλεϊ και του αθλητισμού γενικότερα.
Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καραμπέτσος, προχώρησε σε μια ιδιαίτερη τιμητική αναγνώριση προς την Ιωάννα Καρέλια, εξαίροντας τη σημαντική συνεισφορά της «για την ουσιαστική προσφορά και πολύτιμη συμβολή της στην υποστήριξη και προώθηση του αθλήματός μας και όχι μόνο, μέσα από τη δράση της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή».
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