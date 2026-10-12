CVC: Αποκτά μειοψηφικό ποσοστό στην ισραηλινή αμυντική εταιρεία Fibrotex

Επενδυτική είσοδο στον κλάδο των προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών πραγματοποιεί η CVC, αποκτώντας μειοψηφική συμμετοχή στην ισραηλινή Fibrotex, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες και αναπτύσσει συστήματα παραλλαγής για στρατιωτικό προσωπικό και εξοπλισμό