CVC: Αποκτά μειοψηφικό ποσοστό στην ισραηλινή αμυντική εταιρεία Fibrotex
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CVC: Αποκτά μειοψηφικό ποσοστό στην ισραηλινή αμυντική εταιρεία Fibrotex

Επενδυτική είσοδο στον κλάδο των προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών πραγματοποιεί η CVC, αποκτώντας μειοψηφική συμμετοχή στην ισραηλινή Fibrotex, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες και αναπτύσσει συστήματα παραλλαγής για στρατιωτικό προσωπικό και εξοπλισμό

CVC: Αποκτά μειοψηφικό ποσοστό στην ισραηλινή αμυντική εταιρεία Fibrotex
Η CVC, μέσω του επενδυτικού κεφαλαίου CVC Catalyst III, συμφώνησε να αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό στην ισραηλινή Fibrotex, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων πολυφασματικής παραλλαγής, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία στρατιωτικού προσωπικού, οχημάτων και κρίσιμων υποδομών, περιορίζοντας τη δυνατότητα εντοπισμού τους.

Η επένδυση σηματοδοτεί τη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας με την ιδρυτική οικογένεια Μπλουμ, η οποία θα διατηρήσει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας.

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