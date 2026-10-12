Αλλαγή σκυτάλης στην Aegean: Νέος CEO ο Μιχάλης Κουβελιώτης, αποχωρεί ο Δημήτρης Γερογιάννης

Ο Μιχάλης Κουβελιώτης αναλαμβάνει CEO της AEGEAN, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Γερογιάννη, ο οποίος παραμένει Σύμβουλος Διοίκησης - Η αλλαγή σηματοδοτεί τη μετάβαση στη δεύτερη γενιά στελεχών, με έμφαση στην ανάπτυξη και διατήρηση των βασικών αξιών