Χρηματιστήριο: «Φρένο» στην τριήμερη πτώση με φόντο τις 2.600 μονάδες – Ράλι ανακούφισης για τις τράπεζες
Χρηματιστήριο: «Φρένο» στην τριήμερη πτώση με φόντο τις 2.600 μονάδες – Ράλι ανακούφισης για τις τράπεζες
Στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο Γενικός Δείκτης - Κέρδη 2% για τις τραπεζικές μετοχές μετά τις απώλειες άνω του 9% το προηγούμενο τριήμερο - Euronext: Πρεμιέρα για το ELITE στην Ελλάδα το 2027 - Verallis: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο
Σε θετικό έδαφος επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις που είχαν κοστίσει περίπου -4,7% στην αξία του Γενικού Δείκτη, ο οποίος από την πλευρά του πλησίασε εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων. Ξεχώρισαν οι τράπεζες με κέρδη +2%, «μαζεύοντας» ένα μέρος της τριήμερης πτώσης κατά τουλάχιστον -9%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (12/10) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 35,34 μονάδες ή +1,38% και έκλεισε στις 2.594,52 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.567,60 μονάδες. Εντός του Οκτωβρίου ο δείκτης καταγράφει απώλειες -5,25% και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +22,34%.
Ισχυρή άνοδο σημείωσαν -μεταξύ άλλων- η Eurobank, η Πειραιώς, η Allwyn, η ΕΥΔΑΠ και οι μετοχές του ομίλου Viohalco (η ομώνυμη, η Cenergy και η ElvalHalcor). Από την άλλη μεριά, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των διυλιστηρίων (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), αν και απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των κραδασμών μετά την επιστροφή των τιμών του πετρελαίου σε ανοδική τροχιά.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 363,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 67,38 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 68,5 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησαν η Alpha Bank με 44,7 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 44,4 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 190,89 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 72 μετοχές, αρνητικό για 41, ενώ 8 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +2,87% στα 4,445 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (+2,35% στα 9,744 ευρώ), η Εθνική (+1,59% στα 16,255 ευρώ) και η Alpha Bank (+1,05% στα 4,224 ευρώ). Η Optima bank κέρδισε +3,94% στα 14,5 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου +1,47% στα 10,38 ευρώ και η CrediaBank +1,3% στο 0,932 ευρώ.
Η έντονη διόρθωση που προηγήθηκε δημιουργεί περιθώρια για τεχνική ανάκαμψη, με την αγορά να αναζητά στηρίγματα τόσο από τη βελτίωση της διεθνούς επενδυτικής ψυχολογίας όσο και από την ενίσχυση της δραστηριότητας στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα συνεχίσουν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση των αγορών, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει αυξημένη.
Σε τεχνικό επίπεδο, το βασικό ζητούμενο για το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η επιστροφή του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.600 μονάδες. Η ανάκτηση της συγκεκριμένης ζώνης θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης εικόνας, η οποία έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά το πρόσφατο πτωτικό τριήμερο. Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει αρνητική, με τους επενδυτές να παρακολουθούν προσεκτικά την πορεία των ενεργειακών τιμών, τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο.
Στο ταμπλό της Euronext Athens, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 5.226 νέες μετοχές της Safe Bulkers, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση. Παράλληλα, η Alpha Trust – Ανδρομέδα διαπραγματευόταν χωρίς το μέρισμα ύψους 0,264 ευρώ ανά μετοχή.
newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (12/10) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 35,34 μονάδες ή +1,38% και έκλεισε στις 2.594,52 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.567,60 μονάδες. Εντός του Οκτωβρίου ο δείκτης καταγράφει απώλειες -5,25% και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +22,34%.
Ισχυρή άνοδο σημείωσαν -μεταξύ άλλων- η Eurobank, η Πειραιώς, η Allwyn, η ΕΥΔΑΠ και οι μετοχές του ομίλου Viohalco (η ομώνυμη, η Cenergy και η ElvalHalcor). Από την άλλη μεριά, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των διυλιστηρίων (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), αν και απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των κραδασμών μετά την επιστροφή των τιμών του πετρελαίου σε ανοδική τροχιά.
Τραπεζικό rebound στο ταμπλόΚέρδη +2,07% σημείωσε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.022,42 μονάδες, ανακτώντας ένα μέρος από τις απώλειες άνω του -9% που είχε καταγράψει το προηγούμενο τριήμερο. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,42% στις 6.639,97 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +1,31% στις 3.024,48 μονάδες.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 363,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 67,38 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 68,5 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησαν η Alpha Bank με 44,7 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 44,4 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 190,89 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 72 μετοχές, αρνητικό για 41, ενώ 8 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +2,87% στα 4,445 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (+2,35% στα 9,744 ευρώ), η Εθνική (+1,59% στα 16,255 ευρώ) και η Alpha Bank (+1,05% στα 4,224 ευρώ). Η Optima bank κέρδισε +3,94% στα 14,5 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου +1,47% στα 10,38 ευρώ και η CrediaBank +1,3% στο 0,932 ευρώ.
Στοίχημα η επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδεςΗ αλλαγή του επενδυτικού κλίματος συνδέεται κυρίως με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η τοποθέτηση αυτή περιορίζει -τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα- τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και περαιτέρω διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.
Η έντονη διόρθωση που προηγήθηκε δημιουργεί περιθώρια για τεχνική ανάκαμψη, με την αγορά να αναζητά στηρίγματα τόσο από τη βελτίωση της διεθνούς επενδυτικής ψυχολογίας όσο και από την ενίσχυση της δραστηριότητας στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα συνεχίσουν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση των αγορών, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει αυξημένη.
Σε τεχνικό επίπεδο, το βασικό ζητούμενο για το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η επιστροφή του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.600 μονάδες. Η ανάκτηση της συγκεκριμένης ζώνης θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης εικόνας, η οποία έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά το πρόσφατο πτωτικό τριήμερο. Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει αρνητική, με τους επενδυτές να παρακολουθούν προσεκτικά την πορεία των ενεργειακών τιμών, τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο.
Στο ταμπλό της Euronext Athens, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 5.226 νέες μετοχές της Safe Bulkers, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση. Παράλληλα, η Alpha Trust – Ανδρομέδα διαπραγματευόταν χωρίς το μέρισμα ύψους 0,264 ευρώ ανά μετοχή.
newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα