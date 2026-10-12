Χρηματιστήριο: «Φρένο» στην τριήμερη πτώση με φόντο τις 2.600 μονάδες – Ράλι ανακούφισης για τις τράπεζες

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