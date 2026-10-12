Εφιάλτης έγινε η βόλτα στην εξοχή για ανήλικη στη Βρετανία, κατήγγειλε ότι μασκοφόρος άνδρας την έσυρε σε θάμνους και τη βίασε

Ο δράστης, σύμφωνα με την περιγραφή που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές, είναι λευκός, με ύψος περίπου 1,85 μέτρα, ενώ τη στιγμή της επίθεσης φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρο φουσκωτό μπουφάν