Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Εφιάλτης έγινε η βόλτα στην εξοχή για ανήλικη στη Βρετανία, κατήγγειλε ότι μασκοφόρος άνδρας την έσυρε σε θάμνους και τη βίασε
Εφιάλτης έγινε η βόλτα στην εξοχή για ανήλικη στη Βρετανία, κατήγγειλε ότι μασκοφόρος άνδρας την έσυρε σε θάμνους και τη βίασε
Ο δράστης, σύμφωνα με την περιγραφή που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές, είναι λευκός, με ύψος περίπου 1,85 μέτρα, ενώ τη στιγμή της επίθεσης φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρο φουσκωτό μπουφάν
Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Βρετανίας, έπειτα από καταγγελία για τον βιασμό ανήλικης από μασκοφόρο άνδρα, ο οποίος φέρεται να την άρπαξε και να την έσυρε σε θάμνους, ενώ εκείνη περπατούσε στην ύπαιρθο στην περιοχή του Στάφορντσιρ.
Όπως αναφέρουν τόσο τo BBC, όσο και η The Sun, η επίθεση σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο πριν από τις 7:55 τοπική ώρα, στην περιοχή Νάιπερσλι (Knypersley). Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη περπατούσε όταν ένας άγνωστος άνδρας, που φορούσε κουκούλα τύπου μπαλακλάβα, την άρπαξε και την τράβηξε μέσα στους θάμνους, όπου τη βίασε.
Ο δράστης, σύμφωνα με την περιγραφή που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, είναι λευκός, με ύψος περίπου 1,85 μέτρα, ενώ τη στιγμή της επίθεσης φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρο φουσκωτό μπουφάν.
Η αστυνομία του Στάφορντσιρ έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για την υπόθεση, αποκλείοντας τμήμα της περιοχής όπου καταγγέλθηκε η επίθεση. Παράλληλα, αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους από σπίτι σε σπίτι και εξετάζουν υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του υπόπτου.
Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τις 7:55 το πρωί, όταν κλήθηκαν αστυνομικοί στην οδό Newpool Road, στο Νάιπερσλι.
«Εξειδικευμένοι αστυνομικοί παρέχουν αυτή τη στιγμή υποστήριξη στην ανήλικη», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
«Σήμερα θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να διερευνήσουμε την καταγγελία και να επικοινωνήσουμε με κατοίκους της τοπικής κοινότητας», σημείωσε.
Οι αστυνομικές αρχές απευθύνουν έκκληση σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή τις πρωινές ώρες της Δευτέρας να επικοινωνήσουν μαζί τους, εφόσον διαθέτουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ανθρώπους που είχαν βγάλει βόλτα τα σκυλιά τους μεταξύ 7:00 και 8:00 το πρωί, καθώς και σε οδηγούς που ενδεχομένως έχουν καταγράψει ύποπτες κινήσεις με κάμερες αυτοκινήτων.
«Θα θέλαμε να μιλήσουμε με οποιονδήποτε έχει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όσων έκαναν βόλτα με τα σκυλιά τους στην περιοχή μεταξύ 7:00 και 8:00, αλλά και όσων διαθέτουν καταγραφές από κάμερες αυτοκινήτων κοντά στους φωτεινούς σηματοδότες του Νάιπερσλι, στη σιδηροδρομική γραμμή και γύρω από την οδό Lineside Road», ανέφερε η αστυνομία.
Όπως αναφέρουν τόσο τo BBC, όσο και η The Sun, η επίθεση σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο πριν από τις 7:55 τοπική ώρα, στην περιοχή Νάιπερσλι (Knypersley). Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη περπατούσε όταν ένας άγνωστος άνδρας, που φορούσε κουκούλα τύπου μπαλακλάβα, την άρπαξε και την τράβηξε μέσα στους θάμνους, όπου τη βίασε.
Ο δράστης, σύμφωνα με την περιγραφή που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, είναι λευκός, με ύψος περίπου 1,85 μέτρα, ενώ τη στιγμή της επίθεσης φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρο φουσκωτό μπουφάν.
🔴 STAFFORDSHIRE: A teenage girl has reported being raped after being grabbed and dragged into bushes by a balaclava man in Knypersley shortly before 8am today. Staffordshire Police are appealing for witnesses and dashcam footage.— welshman (@welshmaan) October 12, 2026
Η αστυνομία του Στάφορντσιρ έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για την υπόθεση, αποκλείοντας τμήμα της περιοχής όπου καταγγέλθηκε η επίθεση. Παράλληλα, αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους από σπίτι σε σπίτι και εξετάζουν υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του υπόπτου.
Έρευνες πόρτα πόρτα και έλεγχος στις κάμερες ασφαλείας
Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τις 7:55 το πρωί, όταν κλήθηκαν αστυνομικοί στην οδό Newpool Road, στο Νάιπερσλι.
«Εξειδικευμένοι αστυνομικοί παρέχουν αυτή τη στιγμή υποστήριξη στην ανήλικη», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
«Σήμερα θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να διερευνήσουμε την καταγγελία και να επικοινωνήσουμε με κατοίκους της τοπικής κοινότητας», σημείωσε.
Οι αστυνομικές αρχές απευθύνουν έκκληση σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή τις πρωινές ώρες της Δευτέρας να επικοινωνήσουν μαζί τους, εφόσον διαθέτουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα.
Έκκληση σε περαστικούς και οδηγούς για πληροφορίες
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ανθρώπους που είχαν βγάλει βόλτα τα σκυλιά τους μεταξύ 7:00 και 8:00 το πρωί, καθώς και σε οδηγούς που ενδεχομένως έχουν καταγράψει ύποπτες κινήσεις με κάμερες αυτοκινήτων.
«Θα θέλαμε να μιλήσουμε με οποιονδήποτε έχει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όσων έκαναν βόλτα με τα σκυλιά τους στην περιοχή μεταξύ 7:00 και 8:00, αλλά και όσων διαθέτουν καταγραφές από κάμερες αυτοκινήτων κοντά στους φωτεινούς σηματοδότες του Νάιπερσλι, στη σιδηροδρομική γραμμή και γύρω από την οδό Lineside Road», ανέφερε η αστυνομία.
Οι αρχές καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσει με την αστυνομία στον αριθμό 101, αναφέροντας τον αριθμό περιστατικού 104 της 12ης Οκτωβρίου.
Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να επικεντρώνονται στη συγκέντρωση μαρτυριών και οπτικού υλικού που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη.
Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να επικεντρώνονται στη συγκέντρωση μαρτυριών και οπτικού υλικού που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη.
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