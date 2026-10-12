Τραμπ: Νέοι εμπορικοί δρόμοι για τα ελληνικά δεξαμενόπλοια από το άνοιγμα της αμερικανικής αγοράς στο ρωσικό diesel

Η προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων δημιουργεί προοπτικές για νέες υπερατλαντικές μεταφορές πετρελαιοειδών – Οι ευκαιρίες για τους Έλληνες εφοπλιστές, οι ανακατατάξεις στους ναύλους και ο καθοριστικός ρόλος των δεξαμενόπλοιων MR και LR

Ντόναλντ Τραμπ να επιτρέψει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, την εισαγωγή



Η εξέλιξη ενδέχεται να αναδιαμορφώσει μέρος των εμπορικών διαδρομών στον Ατλαντικό, ανοίγοντας δυνατότητες απασχόλησης για δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων, σε μια αγορά όπου οι γεωπολιτικές αποφάσεις καθορίζουν πλέον όχι μόνο την προέλευση και τον προορισμό των ενεργειακών φορτίων, αλλά και τις αποστάσεις που διανύουν τα πλοία, τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας και το ύψος των ναύλων.







Το μεγάλο ερώτημα για την αγορά είναι εάν η αμερικανική απόφαση θα περιοριστεί σε έναν μικρό αριθμό φορτίων ή εάν θα αποτελέσει την αφετηρία για μια ευρύτερη αναδιάταξη του εμπορίου πετρελαιοειδών μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης και Ασίας.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής απόφασης της 9ης Οκτωβρίου 2026, η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε τη Γενική Άδεια 135, η οποία επιτρέπει συγκεκριμένες συναλλαγές που συνδέονται με την πώληση, παράδοση, εκφόρτωση και εισαγωγή diesel ρωσικής προέλευσης.







Δεν πρόκειται για γενική άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ούτε για ανεξέλεγκτη επανέναρξη των ενεργειακών συναλλαγών μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Η εξαίρεση αφορά συγκεκριμένα προϊόντα και συναλλαγές, ενώ παραμένουν περιορισμοί που σχετίζονται με εμπλεκόμενες οντότητες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και άλλες κυρώσεις.



Για τη ναυτιλία, ωστόσο, ακόμη και μια περιορισμένη αλλαγή στο κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να αποκτήσει εμπορική σημασία.



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Η σημαντικότερη προοπτική αφορά την πιθανή σύνδεση ρωσικών εξαγωγικών λιμανιών με αμερικανικούς τερματικούς σταθμούς εισαγωγής πετρελαιοειδών.



Μέχρι σήμερα, οι κυρώσεις και οι εμπορικοί περιορισμοί είχαν οδηγήσει μεγάλο μέρος των ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων προς εναλλακτικές αγορές, κυρίως εκτός του παραδοσιακού δυτικού εμπορικού δικτύου.



Η αμερικανική εξαίρεση θα μπορούσε να δημιουργήσει τρεις διαφορετικές κατηγορίες εμπορικών ευκαιριών.



Νέες προοπτικές για την ελληνική ναυτιλία και ειδικότερα για τους πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά προϊόντων πετρελαίου δημιουργεί η απόφαση της κυβέρνησης τουνα επιτρέψει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, την εισαγωγή ρωσικού diesel στις Ηνωμένες Πολιτείες.Η εξέλιξη ενδέχεται να αναδιαμορφώσει μέρος τωνανοίγοντας δυνατότητες απασχόλησης για δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων, σε μια αγορά όπου οι γεωπολιτικές αποφάσεις καθορίζουν πλέον όχι μόνο την προέλευση και τον προορισμό των ενεργειακών φορτίων, αλλά και τις αποστάσεις που διανύουν τα πλοία, τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας και το ύψος των ναύλων.Στο επίκεντρο βρίσκονται τα product tankers, τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν diesel, βενζίνη, αεροπορικά καύσιμα και άλλα διυλισμένα προϊόντα. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν αναπτύξει σημαντική διεθνή παρουσία, διαθέτοντας στόλους που μπορούν να εξυπηρετήσουν τόσο περιφερειακές όσο και υπερατλαντικές μεταφορές.Το μεγάλο ερώτημα για την αγορά είναι εάν η αμερικανική απόφαση θα περιοριστεί σε έναν μικρό αριθμό φορτίων ή εάν θα αποτελέσει την αφετηρία για μια ευρύτερη αναδιάταξη του εμπορίου πετρελαιοειδών μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης και Ασίας.Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής απόφασης της 9ης Οκτωβρίου 2026, η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε τη Γενική Άδεια 135, η οποία επιτρέπει συγκεκριμένες συναλλαγές που συνδέονται με την πώληση, παράδοση, εκφόρτωση και εισαγωγή diesel ρωσικής προέλευσης.Η χρονική ισχύς της άδειας εκτείνεται έως τις 7 Απριλίου 2027, δημιουργώντας ένα παράθυρο περίπου έξι μηνών για εμπορικές πράξεις που εμπίπτουν στους όρους της.Δεν πρόκειται για γενική άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ούτε για ανεξέλεγκτη επανέναρξη των ενεργειακών συναλλαγών μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Η εξαίρεση αφορά συγκεκριμένα προϊόντα και συναλλαγές, ενώ παραμένουν περιορισμοί που σχετίζονται με εμπλεκόμενες οντότητες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και άλλες κυρώσεις.Για τη ναυτιλία, ωστόσο, ακόμη και μια περιορισμένη αλλαγή στο κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να αποκτήσει εμπορική σημασία.Οι ναυλωτές και οι πετρελαϊκές εταιρείες αποκτούν τη δυνατότητα να εξετάσουν μεταφορές που προηγουμένως αντιμετώπιζαν αυστηρούς νομικούς περιορισμούς. Εφόσον υπάρξει επαρκής ζήτηση από αμερικανικά διυλιστήρια και διαθέσιμες ποσότητες από τη ρωσική πλευρά, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πρόσθετες ανάγκες μεταφοράς στον Ατλαντικό.Η σημαντικότερη προοπτική αφορά την πιθανή σύνδεση ρωσικών εξαγωγικών λιμανιών με αμερικανικούς τερματικούς σταθμούς εισαγωγής πετρελαιοειδών.Μέχρι σήμερα, οι κυρώσεις και οι εμπορικοί περιορισμοί είχαν οδηγήσει μεγάλο μέρος των ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων προς εναλλακτικές αγορές, κυρίως εκτός του παραδοσιακού δυτικού εμπορικού δικτύου.Η αμερικανική εξαίρεση θα μπορούσε να δημιουργήσει τρεις διαφορετικές κατηγορίες εμπορικών ευκαιριών.

Η πρώτη αφορά απευθείας μεταφορές από τη Βαλτική προς τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Λιμάνια όπως η Αγία Πετρούπολη και το Πριμόρσκ αποτελούν σημαντικές εξαγωγικές πύλες για ρωσικά πετρελαιοειδή. Εφόσον πραγματοποιηθούν νέες συμφωνίες προμήθειας, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ταξίδια προς αμερικανικούς τερματικούς σταθμούς στην ανατολική ακτή.



Η δεύτερη αφορά τις διαδρομές από τη Μαύρη Θάλασσα προς τον Ατλαντικό. Ρωσικά φορτία από λιμάνια όπως το Νοβοροσίσκ θα μπορούσαν, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή, να κινηθούν μέσω των τουρκικών Στενών και της Μεσογείου προς την αμερικανική αγορά.



Η τρίτη συνδέεται με την ανακατανομή των υφιστάμενων φορτίων. Εάν αμερικανικά διυλιστήρια στραφούν σε ρωσικό diesel, ενδέχεται να περιοριστούν ή να μεταβληθούν ορισμένες εισαγωγές από άλλες περιοχές. Τα φορτία που θα αντικατασταθούν θα αναζητήσουν διαφορετικούς αγοραστές, δημιουργώντας ενδεχομένως νέες θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής, Μέσης Ανατολής και Ασίας.



Η τελευταία αυτή παράμετρος έχει ιδιαίτερη σημασία. Στη ναυλαγορά δεν μετρά μόνο πόσοι τόνοι προϊόντων μεταφέρονται, αλλά και πόσο μακριά ταξιδεύουν.



Ένα φορτίο που αλλάζει προορισμό μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τη συνολική ζήτηση μεταφορικού έργου, ακόμη και εάν η παγκόσμια κατανάλωση παραμείνει αμετάβλητη.