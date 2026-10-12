ΤτΕ: Επιμένει η ακρίβεια στην Ελλάδα – Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026
ΤτΕ: Επιμένει η ακρίβεια στην Ελλάδα – Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026
Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις υπηρεσίες εντείνουν τις πιέσεις - Στο 6,2% οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον επόμενο χρόνο, έναντι 3% στην Ευρωζώνη
Σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, με βασικούς παράγοντες την άνοδο των τιμών της ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις στις υπηρεσίες, καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος στο Inflation Monitor, προβλέποντας ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% το 2026, έναντι 2,9% το 2025.
Οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν αισθητά τον Σεπτέμβριο, όταν ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα ανήλθε στο 5,1%, από 3,7% τον Αύγουστο. Αντίστοιχη επιτάχυνση καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8%, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση.
Παρά τη σημαντική άνοδο του τελευταίου μήνα, ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά το εννεάμηνο του 2026 διαμορφώνεται στο 3,8%. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η επιμονή του πληθωρισμού συνδέεται κυρίως με τις υψηλές αυξήσεις τιμών στις υπηρεσίες και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση του ενεργειακού κόστους, που εξακολουθεί να επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Παράλληλα, ο ενεργειακός πληθωρισμός επιταχύνθηκε λόγω των έντονων ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα κίνησης. Η συνδυασμένη επίδραση αυτών των παραγόντων διατηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση που είχε καταγραφεί σε προηγούμενες περιόδους.
Αξιοσημείωτη είναι και η σημαντική αύξηση του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή του δείκτη που εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα. Η άνοδός του τον Σεπτέμβριο συμβαδίζει με την επιτάχυνση των τιμών στις υπηρεσίες, υποδηλώνοντας ότι οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται μόνο στα ενεργειακά προϊόντα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν αισθητά τον Σεπτέμβριο, όταν ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα ανήλθε στο 5,1%, από 3,7% τον Αύγουστο. Αντίστοιχη επιτάχυνση καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8%, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση.
Παρά τη σημαντική άνοδο του τελευταίου μήνα, ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά το εννεάμηνο του 2026 διαμορφώνεται στο 3,8%. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η επιμονή του πληθωρισμού συνδέεται κυρίως με τις υψηλές αυξήσεις τιμών στις υπηρεσίες και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση του ενεργειακού κόστους, που εξακολουθεί να επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
▪ Δημοσιεύσαμε σήμερα το νέο «Inflation Monitor».— Τράπεζα της Ελλάδος (@BankofGreece) October 12, 2026
▪ We published today the new «Inflation Monitor».
🔗 https://t.co/7AYWpU8S5N pic.twitter.com/KYiN72DoQ6
Τουρισμός και ενέργεια τροφοδοτούν τις ανατιμήσειςΗ απότομη επιτάχυνση του ελληνικού πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες, όπου καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των αεροπορικών εισιτηρίων. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ισχυρή τουριστική ζήτηση, αλλά και τις έμμεσες επιπτώσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
Παράλληλα, ο ενεργειακός πληθωρισμός επιταχύνθηκε λόγω των έντονων ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα κίνησης. Η συνδυασμένη επίδραση αυτών των παραγόντων διατηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση που είχε καταγραφεί σε προηγούμενες περιόδους.
Αξιοσημείωτη είναι και η σημαντική αύξηση του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή του δείκτη που εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα. Η άνοδός του τον Σεπτέμβριο συμβαδίζει με την επιτάχυνση των τιμών στις υπηρεσίες, υποδηλώνοντας ότι οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται μόνο στα ενεργειακά προϊόντα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα