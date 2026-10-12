ΤτΕ: Επιμένει η ακρίβεια στην Ελλάδα – Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026

Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις υπηρεσίες εντείνουν τις πιέσεις - Στο 6,2% οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον επόμενο χρόνο, έναντι 3% στην Ευρωζώνη