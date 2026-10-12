UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top pick η Πειραιώς
UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top pick η Πειραιώς
Η εικόνα των ελληνικών τραπεζών παραμένει ισχυρή - Η UBS βλέπει συνδυασμό πιστωτικής ανάπτυξης, υψηλής κερδοφορίας, ελκυστικών διανομών και σχετικά χαμηλών αποτιμήσεων
Θετική παραμένει η UBS για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και ιδιαίτερα για την ελληνική αγορά, παρά τη διόρθωση του τελευταίου μήνα. Ο οίκος θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν περισσότερο ανθεκτικές σε ένα περιβάλλον μεταβολών των αποδόσεων των ομολόγων και των επιτοκίων, ενώ ξεχωρίζει την Πειραιώς ως μία από τις κορυφαίες τραπεζικές επιλογές του στην Ευρώπη.
Η UBS επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές έχουν υποχωρήσει περίπου 10% μέσα σε έναν μήνα, εξέλιξη που αποδίδει στη μεταβλητότητα των κρατικών ομολόγων, στο αυξημένο πολιτικό ρίσκο και στην ισχυρή προηγούμενη εξαετή υπεραπόδοση του κλάδου. Ωστόσο, εκτιμά ότι οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2027 μπορούν να αναθεωρηθούν περαιτέρω προς τα πάνω, με βασικούς παράγοντες την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και τα υψηλότερα βραχυπρόθεσμα επιτόκια.
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Η UBS επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές έχουν υποχωρήσει περίπου 10% μέσα σε έναν μήνα, εξέλιξη που αποδίδει στη μεταβλητότητα των κρατικών ομολόγων, στο αυξημένο πολιτικό ρίσκο και στην ισχυρή προηγούμενη εξαετή υπεραπόδοση του κλάδου. Ωστόσο, εκτιμά ότι οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2027 μπορούν να αναθεωρηθούν περαιτέρω προς τα πάνω, με βασικούς παράγοντες την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και τα υψηλότερα βραχυπρόθεσμα επιτόκια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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