Aegean: Αποχωρεί από τη θέση του CEO ο Δημήτρης Γερογιάννης, η επιστολή στους εργαζομένους
Aegean: Αποχωρεί από τη θέση του CEO ο Δημήτρης Γερογιάννης, η επιστολή στους εργαζομένους
Αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Aegean, με τον Δημήτρη Γερογιάννη να αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έπειτα από πολυετή θητεία, παραμένοντας ενεργός στη διαδικασία μετάβασης στη νέα διοίκηση
Την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Aegean ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γερογιάννης, με επιστολή του προς τους εργαζομένους της εταιρείας. Επίσημη ανακοίνωση από την Aegean αναμένεται εντός της ημέρας, με την οποία εκτιμάται ότι θα αποσαφηνιστούν οι αλλαγές στη διοικητική δομή του ομίλου.
Στην επιστολή του, ο κ. Γερογιάννης κάνει έναν σύντομο απολογισμό της πολυετούς παρουσίας του σε θέσεις ευθύνης, υπογραμμίζοντας ότι βασικό κριτήριο των αποφάσεών του ήταν πάντοτε το συμφέρον και η ανάπτυξη της εταιρείας.
«Στα 25 χρόνια σε θέσεις ευθύνης, καθημερινά το μοναδικό κριτήριο σε κάθε απόφαση που πήρα και κάθε ενέργειά μου, στις δύσκολες ή λιγότερο δύσκολες εποχές, ήταν το καλό και η βελτίωση συνολικά του οργανισμού μας καθώς έτσι μόνον έρχεται και η βελτίωση για τους πελάτες μας, για εσάς, τους συναδέλφους μου, και τους μετόχους», αναφέρει χαρακτηριστικά.
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Στην επιστολή του, ο κ. Γερογιάννης κάνει έναν σύντομο απολογισμό της πολυετούς παρουσίας του σε θέσεις ευθύνης, υπογραμμίζοντας ότι βασικό κριτήριο των αποφάσεών του ήταν πάντοτε το συμφέρον και η ανάπτυξη της εταιρείας.
«Στα 25 χρόνια σε θέσεις ευθύνης, καθημερινά το μοναδικό κριτήριο σε κάθε απόφαση που πήρα και κάθε ενέργειά μου, στις δύσκολες ή λιγότερο δύσκολες εποχές, ήταν το καλό και η βελτίωση συνολικά του οργανισμού μας καθώς έτσι μόνον έρχεται και η βελτίωση για τους πελάτες μας, για εσάς, τους συναδέλφους μου, και τους μετόχους», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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