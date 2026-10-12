Aegean: Αποχωρεί από τη θέση του CEO ο Δημήτρης Γερογιάννης, η επιστολή στους εργαζομένους

Αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Aegean, με τον Δημήτρη Γερογιάννη να αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έπειτα από πολυετή θητεία, παραμένοντας ενεργός στη διαδικασία μετάβασης στη νέα διοίκηση