Απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι: Γυναίκα έβαζε δηλητήριο στα γεύματα του συζύγου της, την εντόπισε μέσα από κρυφές κάμερες

Ο στρατιωτικός ιατρός εμφάνιζε έντονη αδιαθεσία μετά τα γεύματά του χωρίς να υποψιαστεί την γυναίκα του και μητέρα του παιδιού τους - Πώς κατάλαβε τη δράση της για πρώτη φορά - Μέσα στο αυτοκίνητό της βρέθηκε μπουκάλι με ατροπίνη, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα - Συνελήφθησαν και οι γονείς της