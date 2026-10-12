Η προσοχή του SSM στα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών
Η προσοχή του SSM στα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών
Τι φοβάται η ΕΚΤ και πώς επηρεάζουν οι αναταράξεις στη Γαλλία τις ελληνικές τράπεζες
Σε τακτικούς ελέγχους και υπό αυξημένη εποπτική πίεση συνεχίζει να έχει τις ελληνικές τράπεζες ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρτοφυλάκια ομολόγων που διατηρούν.
Η αυξημένη συνολική αξία των τίτλων που διατηρούν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, στα 94,1 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές δεν έχουν πάψει να παρακολουθούν: τον κίνδυνο επανασύνδεσης της τύχης των τραπεζών με την πιστοληπτική κατάσταση των κρατών.
Οι πρόσφατες αναταράξεις στις αγορές ομολόγων, με επίκεντρο μεταξύ άλλων τις ανησυχίες για το γαλλικό δημόσιο χρέος, ενισχύουν την ανάγκη για λεπτομερή αποτύπωση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων σε πολύ τακτική βάση. Η διάρκεια των τίτλων, η χώρα έκδοσής τους, η λογιστική κατηγορία στην οποία έχουν ταξινομηθεί και οι πιθανές ζημιές από μεταβολές των αποδόσεων βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.
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Η αυξημένη συνολική αξία των τίτλων που διατηρούν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, στα 94,1 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές δεν έχουν πάψει να παρακολουθούν: τον κίνδυνο επανασύνδεσης της τύχης των τραπεζών με την πιστοληπτική κατάσταση των κρατών.
Οι πρόσφατες αναταράξεις στις αγορές ομολόγων, με επίκεντρο μεταξύ άλλων τις ανησυχίες για το γαλλικό δημόσιο χρέος, ενισχύουν την ανάγκη για λεπτομερή αποτύπωση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων σε πολύ τακτική βάση. Η διάρκεια των τίτλων, η χώρα έκδοσής τους, η λογιστική κατηγορία στην οποία έχουν ταξινομηθεί και οι πιθανές ζημιές από μεταβολές των αποδόσεων βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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