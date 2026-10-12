Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη μετά το τριήμερο πτωτικό σερί με το βλέμμα στις 2.600 μονάδες
Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη μετά το τριήμερο πτωτικό σερί με το βλέμμα στις 2.600 μονάδες
Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν να βελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα
Ανακάμπτει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, ακολουθώντας το βελτιωμένο κλίμα στις διεθνείς αγορές και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (12/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,85% και διαπραγματεύεται στις 2.581,05 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.570,89 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.584,04 μονάδες.
Η αλλαγή του επενδυτικού κλίματος συνδέεται κυρίως με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η τοποθέτηση αυτή περιορίζει -τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα- τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και περαιτέρω διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.
Παράλληλα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει ανακούφιση στους επενδυτές, καθώς μετριάζει τις ανησυχίες για πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις και περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (12/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,85% και διαπραγματεύεται στις 2.581,05 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.570,89 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.584,04 μονάδες.
Η αλλαγή του επενδυτικού κλίματος συνδέεται κυρίως με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η τοποθέτηση αυτή περιορίζει -τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα- τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και περαιτέρω διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.
Παράλληλα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει ανακούφιση στους επενδυτές, καθώς μετριάζει τις ανησυχίες για πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις και περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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