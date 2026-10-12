Πετρέλαιο: Στα 106 δολάρια έφτασε το Brent μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και στο Ορμούζ

Το Brent ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον εβδομάδων - Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ζητά από τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν τη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ