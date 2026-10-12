Πετρέλαιο: Στα 106 δολάρια έφτασε το Brent μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και στο Ορμούζ
Πετρέλαιο: Στα 106 δολάρια έφτασε το Brent μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και στο Ορμούζ
Το Brent ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον εβδομάδων - Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ζητά από τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν τη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ
Στα 106 δολάρια το βαρέλι έφτασε τη Δευτέρα το πετρέλαιο Brent, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον εβδομάδων, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή και τους κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύθηκαν στα 106,17 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση τον Νοέμβριο, σημείωσαν άνοδο 0,54%, στα 92,76 δολάρια το βαρέλι.
Το βασικό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε νέα επίθεση την Κυριακή, ενώ δεξαμενόπλοιο έγινε στόχος επίθεσης στα Στενά του Ορμούζ. Τα περιστατικά σημειώθηκαν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν και εν μέσω αναζωπύρωσης των συγκρούσεων στην Υεμένη, με τη συμμετοχή των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.
Παρά τους αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο εμφανίζονται σχετικά ανθεκτικές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, οι αποστολές αργού έχουν ανακάμψει στα 17,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 98% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο.
Η εξέλιξη αυτή περιορίζει, προς το παρόν, τις ανησυχίες για εκτεταμένη απώλεια προσφοράς. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις και η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να συντηρούν το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου.
Οι περιορισμένες ρωσικές εξαγωγές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στην αγορά πετρελαϊκών προϊόντων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα καυσίμων και να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) κάλεσε τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους για τη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ, προειδοποιώντας ότι οι συνθήκες στην αγορά απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Οργανισμού στις 15 Οκτωβρίου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύθηκαν στα 106,17 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση τον Νοέμβριο, σημείωσαν άνοδο 0,54%, στα 92,76 δολάρια το βαρέλι.
Το βασικό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε νέα επίθεση την Κυριακή, ενώ δεξαμενόπλοιο έγινε στόχος επίθεσης στα Στενά του Ορμούζ. Τα περιστατικά σημειώθηκαν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν και εν μέσω αναζωπύρωσης των συγκρούσεων στην Υεμένη, με τη συμμετοχή των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.
Παρά τους αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο εμφανίζονται σχετικά ανθεκτικές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, οι αποστολές αργού έχουν ανακάμψει στα 17,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 98% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο.
Η εξέλιξη αυτή περιορίζει, προς το παρόν, τις ανησυχίες για εκτεταμένη απώλεια προσφοράς. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις και η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να συντηρούν το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου.
Πίεση στην αγορά ντίζελΤην ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, η Ρωσία σχεδιάζει να εξαγάγει 500.000 τόνους ντίζελ, ποσότητα πολύ μικρότερη από τους 28,6 εκατ. τόνους που είχε εξαγάγει την προηγούμενη χρονιά.
Οι περιορισμένες ρωσικές εξαγωγές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στην αγορά πετρελαϊκών προϊόντων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα καυσίμων και να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) κάλεσε τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους για τη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ, προειδοποιώντας ότι οι συνθήκες στην αγορά απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Οργανισμού στις 15 Οκτωβρίου.
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