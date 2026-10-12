Γαλλικά ομόλογα: Γιατί οι αγορές φοβούνται ένα νέο ευρωπαϊκό ντόμινο
Γαλλικά ομόλογα: Γιατί οι αγορές φοβούνται ένα νέο ευρωπαϊκό ντόμινο
Το γαλλικό χρέος αγγίζει τα 3,6 τρισ. ευρώ, οι αποδόσεις των ομολόγων εκτινάσσονται και οι αγορές ανησυχούν για μετάδοση της κρίσης στην Ευρωζώνη, την ώρα που η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης εισέρχεται σε μια περίοδο πολύμηνης πολιτικής αβεβαιότητας
Με εκατοντάδες χιλιάδες νέους να διαδηλώνουν σε ολόκληρη τη Γαλλία, επεισόδια βίας να ξεσπούν στους δρόμους και τα κρατικά ομόλογα να βρίσκονται στο επίκεντρο ενός ισχυρού κύματος ρευστοποιήσεων, ο βουλευτής της ριζοσπαστικής Αριστεράς Λουί Μπουαγιάρ παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα τη δική του λύση στα προβλήματα της κυβέρνησης.
«Είστε ανίκανοι να καταλάβετε τι θέλουν οι νέοι», φώναξε ο 26χρονος βουλευτής προς τον υπουργό Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ, κατά τη διάρκεια μιας έντονης αντιπαράθεσης στην Εθνοσυνέλευση. «Για να λύσετε όλα αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει να βγάλετε το μπλοκ επιταγών σας».
Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι η Γαλλία δύσκολα μπορεί να αντέξει τα 10 δισ. ευρώ που ζητούν οι διαδηλωτές μαθητές και φοιτητές.
Αντιθέτως, έπειτα από χρόνια αυξημένων δημόσιων δαπανών για την αντιμετώπιση διαδοχικών κρίσεων, οι επενδυτές χάνουν ολοένα περισσότερο την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει υπό έλεγχο το ταχέως αυξανόμενο και ιδιαίτερα δαπανηρό δημόσιο χρέος της.
Το κύμα πωλήσεων των τελευταίων εβδομάδων έχει ήδη εκτινάξει το κόστος δανεισμού της χώρας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα. Την Παρασκευή, μάλιστα, το ασφάλιστρο κινδύνου του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου ιταλικού έφτασε σε ιστορικό υψηλό.
Και όλα αυτά ενώ η Γαλλία εισέρχεται σε μια περίοδο πολύμηνης πολιτικής αβεβαιότητας.
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«Είστε ανίκανοι να καταλάβετε τι θέλουν οι νέοι», φώναξε ο 26χρονος βουλευτής προς τον υπουργό Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ, κατά τη διάρκεια μιας έντονης αντιπαράθεσης στην Εθνοσυνέλευση. «Για να λύσετε όλα αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει να βγάλετε το μπλοκ επιταγών σας».
Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι η Γαλλία δύσκολα μπορεί να αντέξει τα 10 δισ. ευρώ που ζητούν οι διαδηλωτές μαθητές και φοιτητές.
Αντιθέτως, έπειτα από χρόνια αυξημένων δημόσιων δαπανών για την αντιμετώπιση διαδοχικών κρίσεων, οι επενδυτές χάνουν ολοένα περισσότερο την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει υπό έλεγχο το ταχέως αυξανόμενο και ιδιαίτερα δαπανηρό δημόσιο χρέος της.
Το κύμα πωλήσεων των τελευταίων εβδομάδων έχει ήδη εκτινάξει το κόστος δανεισμού της χώρας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα. Την Παρασκευή, μάλιστα, το ασφάλιστρο κινδύνου του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου ιταλικού έφτασε σε ιστορικό υψηλό.
Και όλα αυτά ενώ η Γαλλία εισέρχεται σε μια περίοδο πολύμηνης πολιτικής αβεβαιότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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