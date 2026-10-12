Γαλλικά ομόλογα: Γιατί οι αγορές φοβούνται ένα νέο ευρωπαϊκό ντόμινο

Το γαλλικό χρέος αγγίζει τα 3,6 τρισ. ευρώ, οι αποδόσεις των ομολόγων εκτινάσσονται και οι αγορές ανησυχούν για μετάδοση της κρίσης στην Ευρωζώνη, την ώρα που η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης εισέρχεται σε μια περίοδο πολύμηνης πολιτικής αβεβαιότητας