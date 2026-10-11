Κούστας: Εξετάζει ξεχωριστή εισαγωγή του στόλου ξηρού φορτίου στο Όσλο
Κούστας: Εξετάζει ξεχωριστή εισαγωγή του στόλου ξηρού φορτίου στο Όσλο
Η εταιρεία του Γιάννη Κούστα σχεδιάζει τη διάθεση μειοψηφικού ποσοστού σε νέα εταιρεία με 15 bulk carriers, διατηρώντας τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην εισηγμένη της Νέας Υόρκης
Τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της σε δύο εταιρείες, καθεμία με αποκλειστική παρουσία σε διαφορετικό κλάδο της ναυτιλίας, εξετάζει η Danaos Corporation. Η εισηγμένη στις ΗΠΑ εταιρεία, με συνολικό στόλο και ναυπηγικό πρόγραμμα περίπου 120 containerships και bulk carriers, μελετά τη συγκέντρωση της δραστηριότητας ξηρού φορτίου σε νέο εταιρικό σχήμα και την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο του Όσλο.
Σύμφωνα με την Tradewinds με έγγραφο που κατέθεσε την Παρασκευή στις χρηματιστηριακές αρχές, η Danaos έχει ήδη αναθέσει σε επενδυτικές τράπεζες να τη συμβουλεύσουν για πιθανή διάθεση μετοχών και εισαγωγή στη νορβηγική αγορά. Το σχέδιο προβλέπει την πώληση μειοψηφικού ποσοστού σε επενδυτές, ενώ η δραστηριότητα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα παραμείνει στην εταιρεία που διαπραγματεύεται στη Νέα Υόρκη.
Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι η Danaos αναμένεται να διατηρήσει ισχυρή πλειοψηφική συμμετοχή στη νέα εταιρεία ξηρού φορτίου. Εφόσον προχωρήσει αυτή η δομή, η προσέλκυση νέων κεφαλαίων θα συνδυαστεί με τη διατήρηση του ελέγχου από τη μητρική. Η διαδικασία βρίσκεται, ωστόσο, σε διερευνητικό στάδιο. Η Danaos διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει διαβεβαίωση πως οποιαδήποτε συναλλαγή ή εισαγωγή θα προχωρήσει ή θα ολοκληρωθεί, ούτε ως προς τους όρους και το χρονοδιάγραμμά της.
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Σύμφωνα με την Tradewinds με έγγραφο που κατέθεσε την Παρασκευή στις χρηματιστηριακές αρχές, η Danaos έχει ήδη αναθέσει σε επενδυτικές τράπεζες να τη συμβουλεύσουν για πιθανή διάθεση μετοχών και εισαγωγή στη νορβηγική αγορά. Το σχέδιο προβλέπει την πώληση μειοψηφικού ποσοστού σε επενδυτές, ενώ η δραστηριότητα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα παραμείνει στην εταιρεία που διαπραγματεύεται στη Νέα Υόρκη.
Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι η Danaos αναμένεται να διατηρήσει ισχυρή πλειοψηφική συμμετοχή στη νέα εταιρεία ξηρού φορτίου. Εφόσον προχωρήσει αυτή η δομή, η προσέλκυση νέων κεφαλαίων θα συνδυαστεί με τη διατήρηση του ελέγχου από τη μητρική. Η διαδικασία βρίσκεται, ωστόσο, σε διερευνητικό στάδιο. Η Danaos διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει διαβεβαίωση πως οποιαδήποτε συναλλαγή ή εισαγωγή θα προχωρήσει ή θα ολοκληρωθεί, ούτε ως προς τους όρους και το χρονοδιάγραμμά της.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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