Νέες προσλήψεις στο Δημόσιο: Αναλυτικά η κατανομή των 20.870 θέσεων ανά τομέα

Σημειώνεται ότι οι 20.870 προσλήψεις για το 2027, αποτελεί συνέχεια των 152.626 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 2026