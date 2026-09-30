Νέες προσλήψεις στο Δημόσιο: Αναλυτικά η κατανομή των 20.870 θέσεων ανά τομέα
Νέες προσλήψεις στο Δημόσιο: Αναλυτικά η κατανομή των 20.870 θέσεων ανά τομέα
Σημειώνεται ότι οι 20.870 προσλήψεις για το 2027, αποτελεί συνέχεια των 152.626 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 2026
Σε 20.870 ανέρχονται οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμμισθη εντολή που εγκρίθηκαν για τον δημόσιο τομέα το 2027, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη.
Ο ετήσιος προγραμματισμός παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ενώ παράλληλα καθορίστηκε ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το επόμενο έτος, ο οποίος ανέρχεται σε 29.344.
Η κατανομή των μόνιμων προσλήψεων για το 2027 δίνει έμφαση σε τομείς όπως η Υγεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Εθνική Άμυνα, η Προστασία του Πολίτη και η Παιδεία. Για το 2027 εγκρίθηκαν συνολικά 20.870 προσλήψεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμμισθη εντολή.
Ακολουθεί η απεικόνιση των προσλήψεων το 2027
Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, η κατανομή εστιάζει κυρίως στους εξής τομείς:
Υγεία: Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 4.650 θέσεις, εκ των οποίων 1.515 ιατρικό προσωπικό και 3.135 νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε όλες τις δομές του Υπουργείου Υγείας.
Εθνική Άμυνα: Έγκριση του συνόλου του αιτήματος των παραγωγικών σχολών (1.489) και 1.000 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. Επιπλέον, για πρώτη φορά ιδιαίτερη ενίσχυση του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των σχολών με 102 θέσεις.
Προστασία του Πολίτη: 1.050 θέσεις στις παραγωγικές σχολές (Δόκιμοι Αστυφύλακες και Υπαστυνόμοι) και 140 θέσεις Αξιωματικών. Πέραν αυτών, αύξηση των θέσεων προσωπικού φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στα κατά τόπους καταστήματα κράτησης σε 151, πέραν της εμβόλιμης ενίσχυσης που δόθηκε το 2026.
Κλιματική Κρίση: Συνεχίζεται η ενδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος με καθολική έγκριση του αιτήματος για τις παραγωγικές σχολές (330) καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της κατηγορίας Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων (600).
Υποδομές και Μεταφορές: Για πρώτη φορά στις 1.300 νέες θέσεις η συνολική ενίσχυση του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, στον ΟΣΕ 582 νέες θέσεις, στην ΟΣΥ ΑΕ Οδικές Συγκοινωνίες 230, στις Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ με 135 και στην ΥΠΑ με 154 προσλήψεις, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.
Ελεγκτικοί Μηχανισμοί: Ενίσχυση της ΑΑΔΕ με 1.000 νέες προσλήψεις.
Δικαιοσύνη: 95 Δικαστικοί Λειτουργοί και πλέον αυτών ενίσχυση του ΣτΕ με 420 δικαστικούς υπαλλήλους -κυρίως γραμματείς δικαστηρίων- για την υποστήριξη της ταχύτερης λειτουργίας των δικαστηρίων. Επιπλέον ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας με 67 προσλήψεις. Σύνολο 592 νέες προσλήψεις.
Τοπική Αυτοδιοίκηση: Αύξηση της περσινής αρχικής κατανομής και από τις ισχυρότερες ενισχύσεις της περιόδου από το 2020 και μετά, με 3.845 θέσεις για ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες.
Παιδεία: 680 μέλη ΔΕΠ και περαιτέρω ενίσχυση με 94 θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΕΕΠ και 196 διοικητικές θέσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επιπροσθέτως, 86 θέσεις για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία (Αρεταίειο και Αιγινήτειο), καθώς και ενίσχυση των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου με λοιπό προσωπικό.
Κοινωνική ασφάλιση: Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος του e-ΕΦΚΑ με 450 θέσεις.
Περιβάλλον: Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος για τις δασικές υπηρεσίες της χώρας με 64 νέες θέσεις.
Κοινωνική συνοχή και οικογένεια: Ενίσχυση των δομών του Υπουργείου με 310 προσλήψεις, εκ των οποίων 245 κατανέμονται στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα υπόλοιπα στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών καθώς και άλλους φορείς.
Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των 20.870 προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2027, αποτελεί συνέχεια των 152.626 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 2026 και άρα συνολικά 173.496 για το σύνολο της επταετίας.
Σύμφωνα με το ως άνω διάγραμμα, από το σύνολο των 173.496 εγκεκριμένων προσλήψεων:
Το 28% αφορά στην Παιδεία.
Ο ετήσιος προγραμματισμός παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ενώ παράλληλα καθορίστηκε ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το επόμενο έτος, ο οποίος ανέρχεται σε 29.344.
Η κατανομή των μόνιμων προσλήψεων για το 2027 δίνει έμφαση σε τομείς όπως η Υγεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Εθνική Άμυνα, η Προστασία του Πολίτη και η Παιδεία. Για το 2027 εγκρίθηκαν συνολικά 20.870 προσλήψεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμμισθη εντολή.
Ακολουθεί η απεικόνιση των προσλήψεων το 2027
Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, η κατανομή εστιάζει κυρίως στους εξής τομείς:
Υγεία: Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 4.650 θέσεις, εκ των οποίων 1.515 ιατρικό προσωπικό και 3.135 νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε όλες τις δομές του Υπουργείου Υγείας.
Εθνική Άμυνα: Έγκριση του συνόλου του αιτήματος των παραγωγικών σχολών (1.489) και 1.000 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. Επιπλέον, για πρώτη φορά ιδιαίτερη ενίσχυση του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των σχολών με 102 θέσεις.
Προστασία του Πολίτη: 1.050 θέσεις στις παραγωγικές σχολές (Δόκιμοι Αστυφύλακες και Υπαστυνόμοι) και 140 θέσεις Αξιωματικών. Πέραν αυτών, αύξηση των θέσεων προσωπικού φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στα κατά τόπους καταστήματα κράτησης σε 151, πέραν της εμβόλιμης ενίσχυσης που δόθηκε το 2026.
Κλιματική Κρίση: Συνεχίζεται η ενδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος με καθολική έγκριση του αιτήματος για τις παραγωγικές σχολές (330) καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της κατηγορίας Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων (600).
Υποδομές και Μεταφορές: Για πρώτη φορά στις 1.300 νέες θέσεις η συνολική ενίσχυση του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, στον ΟΣΕ 582 νέες θέσεις, στην ΟΣΥ ΑΕ Οδικές Συγκοινωνίες 230, στις Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ με 135 και στην ΥΠΑ με 154 προσλήψεις, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.
Ελεγκτικοί Μηχανισμοί: Ενίσχυση της ΑΑΔΕ με 1.000 νέες προσλήψεις.
Δικαιοσύνη: 95 Δικαστικοί Λειτουργοί και πλέον αυτών ενίσχυση του ΣτΕ με 420 δικαστικούς υπαλλήλους -κυρίως γραμματείς δικαστηρίων- για την υποστήριξη της ταχύτερης λειτουργίας των δικαστηρίων. Επιπλέον ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας με 67 προσλήψεις. Σύνολο 592 νέες προσλήψεις.
Τοπική Αυτοδιοίκηση: Αύξηση της περσινής αρχικής κατανομής και από τις ισχυρότερες ενισχύσεις της περιόδου από το 2020 και μετά, με 3.845 θέσεις για ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες.
Παιδεία: 680 μέλη ΔΕΠ και περαιτέρω ενίσχυση με 94 θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΕΕΠ και 196 διοικητικές θέσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επιπροσθέτως, 86 θέσεις για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία (Αρεταίειο και Αιγινήτειο), καθώς και ενίσχυση των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου με λοιπό προσωπικό.
Κοινωνική ασφάλιση: Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος του e-ΕΦΚΑ με 450 θέσεις.
Περιβάλλον: Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος για τις δασικές υπηρεσίες της χώρας με 64 νέες θέσεις.
Κοινωνική συνοχή και οικογένεια: Ενίσχυση των δομών του Υπουργείου με 310 προσλήψεις, εκ των οποίων 245 κατανέμονται στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα υπόλοιπα στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών καθώς και άλλους φορείς.
Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των 20.870 προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2027, αποτελεί συνέχεια των 152.626 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 2026 και άρα συνολικά 173.496 για το σύνολο της επταετίας.
Σύμφωνα με το ως άνω διάγραμμα, από το σύνολο των 173.496 εγκεκριμένων προσλήψεων:
Το 28% αφορά στην Παιδεία.
Το 17% αφορά στην Υγεία.
Το 12% αφορά στην Άμυνα.
Το 14% αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το 7% αφορά στην Προστασία του Πολίτη.
Τέλος, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/μίσθωσης έργου στο δημόσιο τομέα για το έτος 2027 καθορίστηκε σε 29.344.
Το 12% αφορά στην Άμυνα.
Το 14% αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το 7% αφορά στην Προστασία του Πολίτη.
Τέλος, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/μίσθωσης έργου στο δημόσιο τομέα για το έτος 2027 καθορίστηκε σε 29.344.
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