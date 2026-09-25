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Μαρέβα Γκραμπόφσκι για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Είναι δύο μισά ενός ακρωτηριασμένου ναού, μία διόρθωση που έχει καθυστερήσει πολύ»
Μαρέβα Γκραμπόφσκι για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Είναι δύο μισά ενός ακρωτηριασμένου ναού, μία διόρθωση που έχει καθυστερήσει πολύ»
Η σύζυγος του πρωθυπουργού παρενέβη στη συζήτηση για την επιστροφή των Γλυπτών – «Η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου»
Στη συζήτηση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα παρενέβη με ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, σχολιάζοντας τη σύγκριση με την πρόσφατη συμφωνία για τη μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux στο Βρετανικό Μουσείο.
Η σύζυγος του πρωθυπουργού υποστηρίζει ότι οι δύο περιπτώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τους ίδιους όρους, καθώς πρόκειται για διαφορετικής φύσης πολιτιστικά αντικείμενα. «Ένα δάνειο και ένας ακρωτηριασμένος ναός δεν είναι το ίδιο πράγμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την κ. Γκραμπόφσκι, η Ταπισερί του Bayeux αποτελεί ένα αυτοτελές έργο τέχνης, ενώ τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού και καλλιτεχνικού συνόλου.
«Η μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux στο Βρετανικό Μουσείο είναι πράγματι μια νίκη της πολιτισμικής συνεργασίας — αλλά είναι ένα αυτοτελές έργο τέχνης, όχι ένα αρχιτεκτονικό σύνολο κομμένο στα δύο», σημειώνει.
Όπως τονίζει, η επιστροφή των Γλυπτών δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα που αφορά γενικευμένες επιστροφές αντικειμένων από μουσεία, αλλά ως μια ξεχωριστή περίπτωση που συνδέεται με την αποκατάσταση της ενότητας ενός συγκεκριμένου μνημείου.
«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι τα δύο μισά ενός και μόνου ναού. Η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου που δεν έπρεπε ποτέ να είχε διαμελιστεί», αναφέρει. Κλείνοντας, συνοψίζει τη θέση της με τρεις φράσεις: «Μία υπόθεση. Ένα μνημείο. Μία διόρθωση που έχει καθυστερήσει πολύ».
Η σύζυγος του πρωθυπουργού υποστηρίζει ότι οι δύο περιπτώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τους ίδιους όρους, καθώς πρόκειται για διαφορετικής φύσης πολιτιστικά αντικείμενα. «Ένα δάνειο και ένας ακρωτηριασμένος ναός δεν είναι το ίδιο πράγμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την κ. Γκραμπόφσκι, η Ταπισερί του Bayeux αποτελεί ένα αυτοτελές έργο τέχνης, ενώ τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού και καλλιτεχνικού συνόλου.
«Η μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux στο Βρετανικό Μουσείο είναι πράγματι μια νίκη της πολιτισμικής συνεργασίας — αλλά είναι ένα αυτοτελές έργο τέχνης, όχι ένα αρχιτεκτονικό σύνολο κομμένο στα δύο», σημειώνει.
Όπως τονίζει, η επιστροφή των Γλυπτών δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα που αφορά γενικευμένες επιστροφές αντικειμένων από μουσεία, αλλά ως μια ξεχωριστή περίπτωση που συνδέεται με την αποκατάσταση της ενότητας ενός συγκεκριμένου μνημείου.
«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι τα δύο μισά ενός και μόνου ναού. Η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου που δεν έπρεπε ποτέ να είχε διαμελιστεί», αναφέρει. Κλείνοντας, συνοψίζει τη θέση της με τρεις φράσεις: «Μία υπόθεση. Ένα μνημείο. Μία διόρθωση που έχει καθυστερήσει πολύ».
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