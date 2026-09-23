Πετρέλαιο: Έκτη ημέρα πτώσης για το Brent, υποχωρεί προς τα 98 δολάρια με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν
Πετρέλαιο: Έκτη ημέρα πτώσης για το Brent, υποχωρεί προς τα 98 δολάρια με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν
H διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και η αποκατάσταση του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας λειτουργούν προς την κατεύθυνση αποκλιμάκωσης των ανησυχιών
Πτωτικά κινείται για έκτη διαδοχική συνεδρίαση η τιμή του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί προς τα 98 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις για πρόοδο στις ανανεωμένες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία επιταχύνει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση του κρίσιμου αγωγού East-West, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών.
Το Brent σημείωνε το πρωί της Τετάρτης πτώση 1% στα 98,3 δολάρια το βαρέλι, διευρύνοντας τις απώλειές του για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί επίσης 1,5% στα 89 δολάρια το βαρέλι.
Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκονται οι ενδείξεις προόδου στις νέες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς μια πιθανή διπλωματική διέξοδος θα μπορούσε να περιορίσει τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν «πολύ παραγωγική» συνάντηση με Ιρανούς απεσταλμένους. Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζει εάν θα επιδιώξει μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων ή εάν θα προχωρήσει σε «εξόντωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας».
Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να συναντηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα με άλλους ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εφόσον οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε βήματα για την άρση του αποκλεισμού που έχει περιορίσει σημαντικά τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, το Ιράν θα ήταν διατεθειμένο να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες.
Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, καθώς το Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς αργού και πετρελαϊκών προϊόντων.
Η επαναλειτουργία του θα επιτρέψει στο Ριάντ να αξιοποιήσει εκ νέου μια κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, περιορίζοντας την εξάρτηση των σαουδαραβικών εξαγωγών από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.
Οι δύο εξελίξεις —η διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η αποκατάσταση της εναλλακτικής οδού εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας— λειτουργούν προς την κατεύθυνση αποκλιμάκωσης των ανησυχιών για την προσφορά, ασκώντας παράλληλα πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.
Η αγορά παραμένει, ωστόσο, ιδιαίτερα ευαίσθητη στις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στις συνομιλίες ή στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να επηρεάσει εκ νέου τις προσδοκίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.
Το Brent σημείωνε το πρωί της Τετάρτης πτώση 1% στα 98,3 δολάρια το βαρέλι, διευρύνοντας τις απώλειές του για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί επίσης 1,5% στα 89 δολάρια το βαρέλι.
Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκονται οι ενδείξεις προόδου στις νέες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς μια πιθανή διπλωματική διέξοδος θα μπορούσε να περιορίσει τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν «πολύ παραγωγική» συνάντηση με Ιρανούς απεσταλμένους. Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζει εάν θα επιδιώξει μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων ή εάν θα προχωρήσει σε «εξόντωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας».
Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να συναντηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα με άλλους ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου.
Η πρόταση του Ιράν για το ΟρμούζΑνώτερος αξιωματούχος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η πρόταση της Τεχεράνης έχει ήδη διαβιβαστεί στην Ουάσιγκτον.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εφόσον οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε βήματα για την άρση του αποκλεισμού που έχει περιορίσει σημαντικά τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, το Ιράν θα ήταν διατεθειμένο να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες.
Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, καθώς το Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς αργού και πετρελαϊκών προϊόντων.
Επαναλειτουργία του αγωγού της Σαουδικής ΑραβίαςΠαράλληλα, η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να αποκαταστήσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του αγωγού East-West μέσα στις επόμενες ημέρες.
Η επαναλειτουργία του θα επιτρέψει στο Ριάντ να αξιοποιήσει εκ νέου μια κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, περιορίζοντας την εξάρτηση των σαουδαραβικών εξαγωγών από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.
Οι δύο εξελίξεις —η διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η αποκατάσταση της εναλλακτικής οδού εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας— λειτουργούν προς την κατεύθυνση αποκλιμάκωσης των ανησυχιών για την προσφορά, ασκώντας παράλληλα πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.
Η αγορά παραμένει, ωστόσο, ιδιαίτερα ευαίσθητη στις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στις συνομιλίες ή στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να επηρεάσει εκ νέου τις προσδοκίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.
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