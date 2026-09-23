«Ασανσέρ» οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, πτώση 27% στη χονδρεμπορική αγορά για την Τετάρτη
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«Ασανσέρ» οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, πτώση 27% στη χονδρεμπορική αγορά για την Τετάρτη

Η τιμή διαμορφώνεται στα 153,87 ανά μεγαβατώρα, έναντι 211,76 ευρώ χθες Τρίτη

«Ασανσέρ» οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, πτώση 27% στη χονδρεμπορική αγορά για την Τετάρτη
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Σημαντική υποχώρηση καταγράφει σήμερα Τετάρτη η τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, σε σύγκριση με την χθεσινή ημέρα, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η τιμή διαμορφώνεται στα 153,87 ανά μεγαβατώρα, έναντι 211,76 ευρώ χθες, καταγράφοντας μείωση 27%.
«Ασανσέρ» οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, πτώση 27% στη χονδρεμπορική αγορά για την Τετάρτη

Η μέση τιμή για το Σεπτέμβριο έως τώρα κυμαίνεται στα 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 133,4 ευρώ τον Αύγουστο και 92,77 ευρώ τον περυσινό Σεπτέμβριο.

Η διακύμανση των τιμών το ερχόμενο επταήμερο θα προσδιορίσει την μέση τιμή του Σεπτεμβρίου στην οποία βασίζονται οι προμηθευτές για τη διαμόρφωση των τιμών λιανικής τον επόμενο μήνα.

Βασική αιτία της αύξησης των τιμών είναι η άνοδος των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου που ξεπέρασαν τις προηγούμενες ημέρες και τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ σήμερα υποχωρούν στο επίπεδο των 70 ευρώ.
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