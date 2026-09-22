Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν είχαν τρίωρη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, «θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας»
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Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν είχαν τρίωρη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, «θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι Aμερικανοί και Iρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν είχαν τρίωρη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, «θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας»
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι Aμερικανοί και Iρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Ήταν μια συνάντηση που διήρκεσε τρεις ώρες», είπε ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για μια «πολύ καλή» συνάντηση. Ανέφερε μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία «στο πολύ κοντινό μέλλον».

Μετά τη συνάντησή του με τον Bρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Aμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. «Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση», είπε.

Οι Ιρανοί «θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Συνομιλούν μαζί μας, ακόμη και σήμερα συνομίλησαν μαζί μας…», ανέφερε ο Τραμπ. «Αλλά δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε... Και το καταλαβαίνουν αυτό... Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
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