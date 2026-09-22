Έρχονται αναδρομικά ειδοποιητήρια για διπλά τέλη κυκλοφορίας στους «ξεχασιάρηδες» ιδιοκτήτες οχημάτων: Πώς και για ποιους θα σβήσουν οι χρεώσεις

Για παράδειγμα:

· Όχημα που εμφανίζεται να οφείλει τέλη για το 2021, αλλά ήταν κλεμμένο: δηλώνεται η κατάσταση μέσω myCar έως 30 Οκτωβρίου και υποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό. Εφόσον αποδειχθεί η κατάσταση, δεν θα εκδοθεί ειδοποιητήριο. Αν υποβληθεί μετά την 1η Νοεμβρίου, τα τέλη βεβαιώνονται αλλά εκ των υστέρων διαγράφονται.

δηλώνεται η κατάσταση μέσω myCar έως 30 Οκτωβρίου και υποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό. Εφόσον αποδειχθεί η κατάσταση, δεν θα εκδοθεί ειδοποιητήριο. Αν υποβληθεί μετά την 1η Νοεμβρίου, τα τέλη βεβαιώνονται αλλά εκ των υστέρων διαγράφονται. · Όχημα σε ακινησία: δηλώνεται η ακινησία και επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Η εικόνα του οχήματος θα διορθωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο.) και η βεβαίωση θα διαγραφεί.

δηλώνεται η ακινησία και επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Η εικόνα του οχήματος θα διορθωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο.) και η βεβαίωση θα διαγραφεί. · Όχημα που είχε διαγραφεί: υποβάλλεται δήλωση και το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Στη συνέχεια εξετάζεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών

υποβάλλεται δήλωση και το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Στη συνέχεια εξετάζεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών · Όχημα που κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα από ένα έτη: διορθώνεται η εικόνα για όλα τα έτη και τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο διάστημα. Η διόρθωση δεν περιορίζεται μόνο στο 2021

διορθώνεται η εικόνα για όλα τα έτη και τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο διάστημα. Η διόρθωση δεν περιορίζεται μόνο στο 2021 · Παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών ή απώλεια χωρίς κατάλληλο δικαιολογητικό: καταχωρείται σχετική σημείωση, χωρίς διόρθωση της εικόνας του οχήματος. Η υπεύθυνη δήλωση από μόνη της δεν αρκεί

καταχωρείται σχετική σημείωση, χωρίς διόρθωση της εικόνας του οχήματος. Η υπεύθυνη δήλωση από μόνη της δεν αρκεί · Άλλοι ισχυρισμοί που δεν τεκμηριώνουν μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας: η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται τον Δεκέμβριο μαζί με το πρόστιμο και το χρέος προχωρά προς βεβαίωση στο διπλάσιο.

Πότε θα βεβαιωθούν οι οφειλές

Τι γίνεται μετά τη βεβαίωση

Οι Φορολογικές Υπηρεσίες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διορθώσεις έως τις 26 Νοεμβρίου 2026.Η βεβαίωση θα γίνει ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Αρχείων και Φορολογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.Για όσους δεν καταστεί δυνατό να ειδοποιηθούν κεντρικά, η εγκύκλιος προβλέπει ότι οι Δ.Ο.Υ. και το ΚΕΦΟΔΕ θα έχουν στη διάθεσή τους νέα οθόνη στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων. Με βάση τα στοιχεία αυτά, θα μπορούν να ενημερώνουν τους φορολογούμενους ταχυδρομικά, με συστημένες επιστολές.Στις περιπτώσεις όπου τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύουν τη μη υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας του 2021, τα αντίστοιχα ποσά θα συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση μαζί με το πρόστιμο.Η εγκύκλιος προβλέπει δυνατότητα διόρθωσης και μετά τη βεβαίωση. Εάν ο ιδιοκτήτης προσκομίσει εκ των υστέρων δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν οφείλονται τα τέλη και το πρόστιμο ή μόνο το πρόστιμο, τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά από την αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία και η οφειλή διαγράφεται κατά περίπτωση.Επομένως, το ειδοποιητήριο δεν σημαίνει ότι κάθε χρέωση είναι οριστική. Για να εξεταστεί όμως η διαγραφή, απαιτείται η υποβολή των εγγράφων που αποδεικνύουν την πραγματική κατάσταση του οχήματος.Τέλος, η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να προσβληθεί απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.