Μυτιληναίος στους Financial Times: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει τη μάχη για το γάλλιο

Ο επικεφαλής της Metlen προειδοποιεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες προτιμούν το φθηνότερο κινεζικό γάλλιο, παρά την προσπάθεια των Βρυξελλών να εξασφαλίσουν εγχώριες προμήθειες - Σε εξέλιξη συζητήσεις της Μetlen για ακόμη δύο πιθανές συμφωνίες με αγοραστές εκτός Ευρώπης