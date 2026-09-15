Μυτιληναίος στους Financial Times: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει τη μάχη για το γάλλιο
Μυτιληναίος στους Financial Times: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει τη μάχη για το γάλλιο
Ο επικεφαλής της Metlen προειδοποιεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες προτιμούν το φθηνότερο κινεζικό γάλλιο, παρά την προσπάθεια των Βρυξελλών να εξασφαλίσουν εγχώριες προμήθειες - Σε εξέλιξη συζητήσεις της Μetlen για ακόμη δύο πιθανές συμφωνίες με αγοραστές εκτός Ευρώπης
Η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει πίσω στην κούρσα για την εξασφάλιση γαλλίου, του κρίσιμου μετάλλου που χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, παρότι βρίσκεται σε τροχιά, ώστε να παράγει αρκετή ποσότητα για να καλύπτει τις δικές της ανάγκες, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος.
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε στους Financial Times, ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν έχουν δείξει προθυμία να πληρώσουν την υψηλότερη τιμή για το γάλλιο που πρόκειται να αρχίσει να παράγει ο όμιλος από το επόμενο έτος, προτιμώντας να το προμηθεύονται φθηνότερα από την Κίνα. «Εάν δεν έχουμε στο τραπέζι μια καλά οργανωμένη ευρωπαϊκή ζήτηση», τότε το μέταλλο θα πωληθεί «εκτός Ευρώπης», σε αγοραστές στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, προειδοποίησε ο κ. Μυτιληναίος.
Το γάλλιο χρησιμοποιείται σε στρατιωτικά συστήματα, όπως ραντάρ, συστήματα καθοδήγησης πυραύλων, δορυφόρους και συστήματα ασύρματων επικοινωνιών, καθώς και στην παραγωγή ημιαγωγών. Αποτελεί, επομένως, κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες που βρίσκονται στον πυρήνα της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.
Αν και η προειδοποίηση της Metlen αφορά ειδικά το γάλλιο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επιχειρηματικά στελέχη και αναλυτές επισημαίνουν ότι η ΕΕ μένει πίσω στην προσπάθεια εξασφάλισης μιας πολύ ευρύτερης γκάμας κρίσιμων ορυκτών, από τις σπάνιες γαίες που χρησιμοποιούνται σε μαγνήτες υψηλών επιδόσεων έως το λίθιο για τις μπαταρίες.
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Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε στους Financial Times, ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν έχουν δείξει προθυμία να πληρώσουν την υψηλότερη τιμή για το γάλλιο που πρόκειται να αρχίσει να παράγει ο όμιλος από το επόμενο έτος, προτιμώντας να το προμηθεύονται φθηνότερα από την Κίνα. «Εάν δεν έχουμε στο τραπέζι μια καλά οργανωμένη ευρωπαϊκή ζήτηση», τότε το μέταλλο θα πωληθεί «εκτός Ευρώπης», σε αγοραστές στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, προειδοποίησε ο κ. Μυτιληναίος.
Το γάλλιο χρησιμοποιείται σε στρατιωτικά συστήματα, όπως ραντάρ, συστήματα καθοδήγησης πυραύλων, δορυφόρους και συστήματα ασύρματων επικοινωνιών, καθώς και στην παραγωγή ημιαγωγών. Αποτελεί, επομένως, κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες που βρίσκονται στον πυρήνα της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.
Αν και η προειδοποίηση της Metlen αφορά ειδικά το γάλλιο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επιχειρηματικά στελέχη και αναλυτές επισημαίνουν ότι η ΕΕ μένει πίσω στην προσπάθεια εξασφάλισης μιας πολύ ευρύτερης γκάμας κρίσιμων ορυκτών, από τις σπάνιες γαίες που χρησιμοποιούνται σε μαγνήτες υψηλών επιδόσεων έως το λίθιο για τις μπαταρίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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