Επίδομα 400 ευρώ: Τι αλλάζει στα κριτήρια για τους συνταξιούχους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Τι αλλάζει στα κριτήρια για τους συνταξιούχους

Το επίδομα αυξάνεται στα 400 ευρώ και χορηγείται χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Επίδομα 400 ευρώ: Τι αλλάζει στα κριτήρια για τους συνταξιούχους
Η νέα ρύθμιση για το μόνιμο επίδομα των 400 ευρώ, που εντάσσεται στο πακέτο μέτρων της ΔΕΘ και θα καταβληθεί στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο, καταργεί πλήρως τα οικονομικά κριτήρια. Διατηρείται μόνο το ηλικιακό όριο των 65 ετών για όλους τους συνταξιούχους και των 60 ετών για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Από τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, το επίδομα θα χορηγείται σε 1,9 εκατ. συνταξιούχους, καθώς και σε 300.000 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων. Συνολικά, οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε περίπου 2,2 εκατ. άτομα.

Διαβάστε περισσότερα:  https://www.newmoney.gr
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