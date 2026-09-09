THEON: Το σχέδιο των 30 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ και ο νέος κόμβος στο Παρίσι

Τι ανέφερε η διοίκηση στην τηλεδιάσκεψη για τις δύο αμερικανικές βάσεις, το κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης στο Παρίσι και το νέο κοινοπρακτικό δάνειο των 325 εκατ. που θα χρηματοδοτήσει κυρίως την εξαγορά της HGH – Στα €600 εκατ. ο στόχος εσόδων, πάνω από 26% το περιθώριο EBIT