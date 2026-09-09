THEON: Το σχέδιο των 30 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ και ο νέος κόμβος στο Παρίσι
THEON: Το σχέδιο των 30 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ και ο νέος κόμβος στο Παρίσι
Τι ανέφερε η διοίκηση στην τηλεδιάσκεψη για τις δύο αμερικανικές βάσεις, το κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης στο Παρίσι και το νέο κοινοπρακτικό δάνειο των 325 εκατ. που θα χρηματοδοτήσει κυρίως την εξαγορά της HGH – Στα €600 εκατ. ο στόχος εσόδων, πάνω από 26% το περιθώριο EBIT
Επενδύσεις περίπου 30 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια δρομολογεί η THEON, δημιουργώντας παραγωγική βάση στην αμερικανική αγορά. Παράλληλα, σχεδιάζει τη λειτουργία κέντρου Τεχνητής Νοημοσύνης στην περιοχή του Παρισιού μέσω της υπό εξαγορά HGH, ενώ θέτει ως στόχο να κατακτήσει μαζί με τη Safran την πρώτη θέση παγκοσμίως στα ηλεκτροοπτικά συστήματα για drones έως το τέλος του 2027.
Οι λεπτομέρειες παρουσιάστηκαν από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνά, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε τη δημοσίευση της πλήρους εξαμηνιαίας έκθεσης. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη είχαν ανακοινωθεί ήδη από τις 27 Ιουλίου, ωστόσο η διοίκηση έδωσε τώρα σαφέστερη εικόνα για τις επενδύσεις στις ΗΠΑ, την αξιοποίηση των γαλλικών εξαγορών και τη διάθεση της νέας χρηματοδότησης των 325 εκατ. ευρώ.
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Οι λεπτομέρειες παρουσιάστηκαν από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνά, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε τη δημοσίευση της πλήρους εξαμηνιαίας έκθεσης. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη είχαν ανακοινωθεί ήδη από τις 27 Ιουλίου, ωστόσο η διοίκηση έδωσε τώρα σαφέστερη εικόνα για τις επενδύσεις στις ΗΠΑ, την αξιοποίηση των γαλλικών εξαγορών και τη διάθεση της νέας χρηματοδότησης των 325 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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