Άλμα 21,5% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο – Διψήφια αύξηση στο δωδεκάμηνο

Εκδόθηκαν 31.707 οικοδομικές άδειες κατά την περίοδο Ιουλίου 2025 - Ιουνίου 2026 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ - Αύξηση κατά 10,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,7% στην επιφάνεια και κατά 19,6% στον όγκο