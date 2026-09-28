Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων Project Athena ύψους 200 εκατ. ευρώ
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Alpha Bank

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων Project Athena ύψους 200 εκατ. ευρώ

Tο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάστηκε σε εταιρεία που συστάθηκε από κεφάλαια συνδεδεμένα με τη Fortress – Τη διαχείριση αναλαμβάνει η Cepal, ενώ η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την τράπεζα

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων Project Athena ύψους 200 εκατ. ευρώ

Η Alpha Τράπεζα A.E. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου κυρίως εξασφαλισμένων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας Ευρώ 0,2 δισ. περίπου στην Tritos Financial Investor Designated Activity Company, οντότητα η οποία συστάθηκε από επενδυτικά κεφαλαία υπό την διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group LLC.

Τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου έχει αναλάβει η εταιρεία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», η οποία έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, σύμφωνα με τον Ν.5072/2023.

Η Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα και εντάσσεται στη στρατηγική της για την ενεργή διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Πηγή: newmoney.gr

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