Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων Project Athena ύψους 200 εκατ. ευρώ
Tο χαρτοφυλάκιο μεταβιβάστηκε σε εταιρεία που συστάθηκε από κεφάλαια συνδεδεμένα με τη Fortress – Τη διαχείριση αναλαμβάνει η Cepal, ενώ η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την τράπεζα
Η Alpha Τράπεζα A.E. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου κυρίως εξασφαλισμένων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας Ευρώ 0,2 δισ. περίπου στην Tritos Financial Investor Designated Activity Company, οντότητα η οποία συστάθηκε από επενδυτικά κεφαλαία υπό την διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group LLC.
Τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου έχει αναλάβει η εταιρεία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», η οποία έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, σύμφωνα με τον Ν.5072/2023.
Η Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα και εντάσσεται στη στρατηγική της για την ενεργή διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.
Πηγή: newmoney.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr