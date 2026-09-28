Ο νέος κατώτατος των 1.000 ευρώ και ο υπολογισμός του βάσει αλγόριθμου: Οι δύο νέοι δείκτες που διαμορφώνουν το ύψος του
Ο νέος κατώτατος των 1.000 ευρώ και ο υπολογισμός του βάσει αλγόριθμου: Οι δύο νέοι δείκτες που διαμορφώνουν το ύψος του
Ο μισθός που θα δοθεί τον Ιανουάριο του 2028 και δύο νέοι δείκτες που θα δημιουργηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ
Μια ερώτηση που διατυπώθηκε μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ ήταν γιατί ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και όχι τον Απρίλιο του ίδιου έτους; Ηταν μόνο για να δημιουργήσει κλίμα αυξημένων προσδοκιών εν όψει εκλογών φέρνοντας πρωθύστερα την παροχή;
Οχι, είναι η απάντηση. O βασικός λόγος είναι ότι πρέπει να ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα που ορίζει ο ψηφισμένος νόμος για την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού από την 1η Ιανουαρίου του 2028, βάσει αλγόριθμου (Νόμος 5163/2024, ο οποίος ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς).
Η προεργασία για την εφαρμογή του νέου μισθού θα ξεκινήσει από τα μέσα του 2027. Ο μαθηματικός τύπος θα εμπεριέχει δύο νέους δείκτες που θα δημιουργηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ (θα είναι έτοιμοι όταν πρέπει, διαμηνύει το υπουργείο Εργασίας) και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα μαζί με τα βασικά μεγέθη του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Πρόκειται: α) για τον δείκτη μεταβολής μισθών που θα χρησιμοποιείται στο μέλλον και για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, και β) για τον δείκτη τιμών καταναλωτή για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των νοικοκυριών.
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Οχι, είναι η απάντηση. O βασικός λόγος είναι ότι πρέπει να ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα που ορίζει ο ψηφισμένος νόμος για την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού από την 1η Ιανουαρίου του 2028, βάσει αλγόριθμου (Νόμος 5163/2024, ο οποίος ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς).
Η προεργασία για την εφαρμογή του νέου μισθού θα ξεκινήσει από τα μέσα του 2027. Ο μαθηματικός τύπος θα εμπεριέχει δύο νέους δείκτες που θα δημιουργηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ (θα είναι έτοιμοι όταν πρέπει, διαμηνύει το υπουργείο Εργασίας) και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα μαζί με τα βασικά μεγέθη του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Πρόκειται: α) για τον δείκτη μεταβολής μισθών που θα χρησιμοποιείται στο μέλλον και για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, και β) για τον δείκτη τιμών καταναλωτή για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των νοικοκυριών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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