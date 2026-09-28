Χρηματιστήριο: Νευρικότητα στο ταμπλό – «Μάχη» για τον έκτο διαδοχικό μήνα ανόδου
Χρηματιστήριο: Νευρικότητα στο ταμπλό – «Μάχη» για τον έκτο διαδοχικό μήνα ανόδου
Εντείνονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα - Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα α' εξαμήνου με την προθεσμία να λήγει την ερχόμενη Τετάρτη
Νευρικότητα επικρατεί σήμερα στο Χρηματιστήριο με το πρόσημο να αλλάζει αρκετές φορές πλευρό στην έναρξη των συναλλαγών. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η ολοκλήρωση των ανακοινώσεων για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου διαμορφώνουν την ατζέντα στην Αθήνα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν και τις τάσεις στις διεθνείς αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (28/9) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,07% και διαπραγματεύεται στις 2.667,86 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.664,56 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.680,57 μονάδες. Ισχυρές πιέσεις δέχεται η Allwyn, μετά την απόφαση της κυβέρνησης της Βραζιλίας να απαγορεύσει το διαδικτυακό στοίχημα.
Το κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες εντείνονται μετά την απόρριψη από τις ΗΠΑ της τελευταίας πρότασης του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το γεωπολιτικό μέτωπο αναμένεται να παραμείνει βασικός παράγοντας για τις αγορές, διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.
Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τελευταίες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς οι εισηγμένες στη Euronext Athens που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τους καλούνται να το πράξουν έως την ολοκλήρωση της σχετικής προθεσμίας την ερχόμενη Τετάρτη (30/9).
Παράλληλα, η αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων ενόψει της λήξης του γ’ τριμήνου μπορεί να διατηρήσει τη συναλλακτική δραστηριότητα πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι εντονότερο στις τραπεζικές μετοχές, αλλά και σε τίτλους εταιρειών που εντάχθηκαν πρόσφατα σε χρηματιστηριακούς δείκτες.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (28/9) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,07% και διαπραγματεύεται στις 2.667,86 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.664,56 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.680,57 μονάδες. Ισχυρές πιέσεις δέχεται η Allwyn, μετά την απόφαση της κυβέρνησης της Βραζιλίας να απαγορεύσει το διαδικτυακό στοίχημα.
Το κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες εντείνονται μετά την απόρριψη από τις ΗΠΑ της τελευταίας πρότασης του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το γεωπολιτικό μέτωπο αναμένεται να παραμείνει βασικός παράγοντας για τις αγορές, διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.
Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τελευταίες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς οι εισηγμένες στη Euronext Athens που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τους καλούνται να το πράξουν έως την ολοκλήρωση της σχετικής προθεσμίας την ερχόμενη Τετάρτη (30/9).
Παράλληλα, η αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων ενόψει της λήξης του γ’ τριμήνου μπορεί να διατηρήσει τη συναλλακτική δραστηριότητα πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι εντονότερο στις τραπεζικές μετοχές, αλλά και σε τίτλους εταιρειών που εντάχθηκαν πρόσφατα σε χρηματιστηριακούς δείκτες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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