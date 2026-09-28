Χρηματιστήριο: Νευρικότητα στο ταμπλό – «Μάχη» για τον έκτο διαδοχικό μήνα ανόδου

Εντείνονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα - Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα α' εξαμήνου με την προθεσμία να λήγει την ερχόμενη Τετάρτη