Bloomberg: Η Αθήνα γίνεται η νέα «Ιθάκη» των hedge funds - Oι 120 της Alpha Bank που επέστρεψαν από το Λονδίνο

Οι Ithacans που επιστρέφουν από το Λονδίνο

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Για πολλά χρόνια η διαδρομή των Ελλήνων επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού κλάδου είχε μία κυρίαρχη κατεύθυνση: από την Αθήνα προς το Λονδίνο. Η οικονομική κρίση και η πολυετής ύφεση επιτάχυναν αυτή τη φυγή, οδηγώντας χιλιάδες εξειδικευμένους εργαζομένους στις μεγάλες ευρωπαϊκές και διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές.Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, εμφανίζονται ενδείξεις ότι ένα μέρος αυτής της κίνησης αρχίζει να αντιστρέφεται. Η επιστροφή Ελλήνων τραπεζικών στελεχών συνδυάζεται πλέον με την εγκατάσταση στην Αθήνα ανθρώπων και εταιρειών από τον χώρο των hedge funds και της διεθνούς διαχείρισης κεφαλαίων.Η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του Κρις Ρόκος στην Αθήνα και η απόφαση της Millennium Management να ανοίξει γραφείο στην ελληνική πρωτεύουσα έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο το ενδιαφέρον των hedge funds για την Ελλάδα. Πέρα από τις δύο αυτές ειδήσεις, το ερώτημα είναι εάν διαμορφώνεται μια ευρύτερη τάση επιστροφής στελεχών και προσέλκυσης κεφαλαίων.Αυτή τη διάσταση εξετάζει ο Λιονέλ Λοράν σε άρθρο γνώμης του στο Bloomberg. Συνδέει τις πρόσφατες κινήσεις στον χώρο των hedge funds με τον επαναπατρισμό Ελλήνων επαγγελματιών, τα φορολογικά κίνητρα και τη βελτίωση της οικονομικής εικόνας της χώρας.Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τάσης αποτελεί η Alpha Bank. Ο επικεφαλής διαχείρισης κινδύνων της τράπεζας, Κωνσταντίνος Σαραφόπουλος, επέστρεψε στην Ελλάδα το 2021 έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια στη Βρετανία, εκ των οποίων τα 17 στην JPMorgan.Στην Alpha Bank υπάρχουν πλέον περίπου 120 στελέχη που έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό, τα οποία έχουν αποκτήσει ακόμη και το ανεπίσημο προσωνύμιο «Ιθακήσιοι», παραπέμποντας στην επιστροφή στην Ιθάκη. Η κοινότητα διαθέτει μάλιστα δική της ομάδα στο WhatsApp.Για όσους επιστρέφουν, η Ελλάδα που βρίσκουν σήμερα διαφέρει αισθητά από εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας. Η ύφεση και η λιτότητα έχουν υποχωρήσει, σημαντικό μέρος της γραφειοκρατίας έχει περιοριστεί μέσω της ψηφιοποίησης του κράτους, ενώ έχουν θεσπιστεί φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση τόσο Ελλήνων του εξωτερικού όσο και εύπορων ξένων.Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Σαραφόπουλος, μία από τις λιγότερο θετικές αλλαγές είναι η αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, την οποία ωστόσο συνδέει και με την εντονότερη οικονομική δραστηριότητα των τελευταίων ετών.