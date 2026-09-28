Morningstar DBRS: Η Ελλάδα ξεχωρίζει στην Ευρώπη – Προβλέπει ανάπτυξη 1,8% και πτώση της ανεργίας
Morningstar DBRS: Η Ελλάδα ξεχωρίζει στην Ευρώπη – Προβλέπει ανάπτυξη 1,8% και πτώση της ανεργίας
Ο οίκος προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα το 2026 και το 2027, υψηλότερη από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, με την ανεργία να υποχωρεί, ενώ ενέργεια, υψηλά επιτόκια και γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν βασικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές
Θετική διαφοροποίηση της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης καταγράφει η Morningstar DBRS στην τελευταία επικαιροποίηση των βασικών μακροοικονομικών σεναρίων της, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που συνεχίζουν να εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις ανάπτυξης.
Ο οίκος τοποθετεί τον ρυθμό αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ στο 1,8% για το 2026 και επίσης στο 1,8% για το 2027, ενώ προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 8,3% φέτος και στο 7,8% το επόμενο έτος. Σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του Ιουνίου, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 αναθεωρείται οριακά χαμηλότερα κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, ενώ η εκτίμηση για το 2027 παραμένει αμετάβλητη. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη για την ανεργία του 2026 βελτιώνεται κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.
Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε σύγκριση με τον πυρήνα της Ευρώπης. Η Morningstar DBRS σημειώνει ότι Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να κινηθούν με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μεταξύ 0,5% και 1% το 2026, με μόνο ήπια επιτάχυνση στο 0,7%-1,2% το 2027. Αντίθετα, η Ιβηρική Χερσόνησος, η Ελλάδα, ορισμένες οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και κάποιες σκανδιναβικές χώρες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν.
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Ο οίκος τοποθετεί τον ρυθμό αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ στο 1,8% για το 2026 και επίσης στο 1,8% για το 2027, ενώ προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 8,3% φέτος και στο 7,8% το επόμενο έτος. Σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του Ιουνίου, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 αναθεωρείται οριακά χαμηλότερα κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, ενώ η εκτίμηση για το 2027 παραμένει αμετάβλητη. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη για την ανεργία του 2026 βελτιώνεται κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.
Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε σύγκριση με τον πυρήνα της Ευρώπης. Η Morningstar DBRS σημειώνει ότι Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να κινηθούν με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μεταξύ 0,5% και 1% το 2026, με μόνο ήπια επιτάχυνση στο 0,7%-1,2% το 2027. Αντίθετα, η Ιβηρική Χερσόνησος, η Ελλάδα, ορισμένες οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και κάποιες σκανδιναβικές χώρες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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