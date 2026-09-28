Morningstar DBRS: Η Ελλάδα ξεχωρίζει στην Ευρώπη – Προβλέπει ανάπτυξη 1,8% και πτώση της ανεργίας

Ο οίκος προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα το 2026 και το 2027, υψηλότερη από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, με την ανεργία να υποχωρεί, ενώ ενέργεια, υψηλά επιτόκια και γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν βασικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές