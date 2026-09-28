Ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων δοκιμάζει τις αγορές – Οι πιέσεις και οι αντοχές της Ελλάδας

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στις αγορές ομολόγων, καθώς η άνοδος των αποδόσεων στην Ευρωζώνη επηρεάζει πλέον άμεσα και τους ελληνικούς κρατικούς τίτλους. Οι επενδυτές επανατιμολογούν τις προσδοκίες τους για την πορεία των επιτοκίων της ΕΚΤ, την ώρα που οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι επίμονα υψηλές τιμές ενέργειας ενισχύουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.



Η Ελλάδα δεν μένει εκτός αυτής της διεθνούς ανατιμολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η καμπύλη αποδόσεων έγινε πιο επίπεδη. Η άνοδος ήταν εντονότερη στους βραχυπρόθεσμους τίτλους, στοιχείο που αντανακλά την αναθεώρηση των προσδοκιών της αγοράς για τα επιτόκια της ΕΚΤ.



Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας , η απόδοση του ελληνικού 2ετούς διαμορφώθηκε στο 3,47%, από 3,07% τρεις εβδομάδες νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 40 μονάδων βάσης. Η απόδοση του 5ετούς αυξήθηκε στο 3,85%, από 3,43%, ενώ του 10ετούς ανήλθε στο 4,39%, από 4,03%. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ του 10ετούς και του 2ετούς περιορίστηκε στις 92 μονάδες βάσης, από 96 μονάδες βάσης.



Η κίνηση των ελληνικών τίτλων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την εικόνα στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς αυξήθηκε στο 3,61%, από 3,35%, ενώ η γαλλική ανήλθε στο 4,70%, από 4,21%, και η ιταλική στο 4,55%, από 4,18%. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η άνοδος των ελληνικών αποδόσεων ήταν σε γενικές γραμμές αντίστοιχη με εκείνη των υπόλοιπων κρατικών τίτλων της Ευρωζώνης.

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