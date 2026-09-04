500.000 ταμειακές στο «μάτι» της Εφορίας: Κλείνει η «τρύπα» στα φορολογικά έσοδα

Μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 13,1%, δηλαδή κατά 1,69 δισ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025