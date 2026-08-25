Fitch: Μειώνεται στο 125% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος έως το 2029, οι προκλήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 22% την περίοδο 2021-2025 έναντι περίπου 13,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στη μείωση του ελληνικού χρέους κατά 36 ποσοστιαίες μονάδες