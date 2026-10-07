Ξέσπασαν οι πωλητές στο Χρηματιστήριο: Απώλειες 2,4%, πάνω από 4% διολίσθησαν οι τράπεζες

Σε χαμηλό δύο μηνών ο Γενικός Δείκτης, υποχώρησε στην περιοχή των 2.620 μονάδων - Η χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων έξι μηνών για τις τραπεζικές μετοχές - Ισχυρή πτώση και για τα blue chips