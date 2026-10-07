Ξέσπασαν οι πωλητές στο Χρηματιστήριο: Απώλειες 2,4%, πάνω από 4% διολίσθησαν οι τράπεζες
Ξέσπασαν οι πωλητές στο Χρηματιστήριο: Απώλειες 2,4%, πάνω από 4% διολίσθησαν οι τράπεζες
Σε χαμηλό δύο μηνών ο Γενικός Δείκτης, υποχώρησε στην περιοχή των 2.620 μονάδων - Η χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων έξι μηνών για τις τραπεζικές μετοχές - Ισχυρή πτώση και για τα blue chips
Όσα «έχτισαν» το προηγούμενο διήμερο, τα «γκρέμισαν» σήμερα οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποδεικνύοντας ότι ο Οκτώβριος είναι δύσκολος μήνας για την εγχώρια αγορά. Σε χαμηλό σχεδόν δύο μηνών οπισθοχώρησε ο Γενικός Δείκτης, με τις τράπεζες να βρίσκονται ξανά στο «μάτι του κυκλώνα».
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (7/10) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 64,18 μονάδες ή -2,39% και έκλεισε στις 2.622,02 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.615,80 μονάδων. Υψηλό ημέρας αποτέλεσαν οι 2.680,29 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 20 Αυγούστου (2.599,44 μονάδες). Απώλειες -4,25% καταγράφει το ΧΑ μέχρι στιγμής μέσα στον Οκτώβριο, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται πλέον σε +23,64%. «Βουτιά» άνω του -4% σημείωσαν οι τραπεζικές μετοχές, στη χειρότερη συνεδρίαση για τον κλάδο από τις 9 Απριλίου. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και ορισμένα βαριά χαρτιά του 25άρη.
Η εικόνα στις διεθνείς αγορές άλλαξε εκ νέου, μόλις μία ημέρα μετά την ανακούφιση που προκάλεσαν η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Το Brent έχει επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό.
Η νευρικότητα περιορίζει τη δυναμική των μετοχών, παρά τα νέα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν ο S&P 500 και ο Nasdaq στη Wall Street. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης την αγορά ομολόγων, καθώς μια νέα άνοδος των αποδόσεων θα μπορούσε να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στις αποτιμήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve, από τα οποία η αγορά αναζητεί ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς αποτελεί το μεγάλο στοίχημα βραχυπρόθεσμα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο κατά πόσο ο ΓΔ μπορεί να εδραιωθεί επιστρέψει στις 2.700 μονάδες. Οι τράπεζες παραμένουν το «κλειδί» για την εγχώρια τάση, ωστόσο το βλέμμα των επενδυτών εξακολουθεί να είναι στραμμένο στις εξελίξεις εκτός συνόρων.
Στο επιχειρηματικό πεδίο, η Metlen ενοποιεί τις δραστηριότητες υποδομών στη 100% θυγατρική METKA Group, η οποία θα συγκεντρώνει κατασκευές, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ και facility management. Παράλληλα, εξετάζει στρατηγικές επιλογές για την περαιτέρω ανάπτυξή της, μεταξύ των οποίων και πιθανή εισαγωγή της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με στόχο την άντληση κεφαλαίων και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αυτονομία. Σε περίπτωση IPO, η Metlen αναμένεται να διατηρήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο της METKA.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ΑΒΑΞ, καθώς αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τα EBITDA του 2030 στα 230 εκατ. ευρώ, από 150 εκατ. ευρώ προηγουμένως, με την αύξηση να περιλαμβάνει 30 εκατ. ευρώ από τον κατασκευαστικό κλάδο, 20 εκατ. ευρώ από τις παραχωρήσεις και 30 εκατ. ευρώ από πιθανές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, οι οποίες αφορούν περίπου 250 MW φωτοβολταϊκών σε λειτουργία και περίπου 200 MW έργων αποθήκευσης ενέργειας.
newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (7/10) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 64,18 μονάδες ή -2,39% και έκλεισε στις 2.622,02 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.615,80 μονάδων. Υψηλό ημέρας αποτέλεσαν οι 2.680,29 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 20 Αυγούστου (2.599,44 μονάδες). Απώλειες -4,25% καταγράφει το ΧΑ μέχρι στιγμής μέσα στον Οκτώβριο, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται πλέον σε +23,64%. «Βουτιά» άνω του -4% σημείωσαν οι τραπεζικές μετοχές, στη χειρότερη συνεδρίαση για τον κλάδο από τις 9 Απριλίου. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και ορισμένα βαριά χαρτιά του 25άρη.
Πετρέλαιο, ομόλογα και τράπεζες καθορίζουν το κλίμαΤο διεθνές περιβάλλον παραμένει ο βασικός οδηγός, καθώς η νέα άνοδος του πετρελαίου και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων περιορίζουν τη διάθεση για ρίσκο. Στο εσωτερικό, οι τραπεζικές μετοχές παραμένουν στο προσκήνιο.
Η εικόνα στις διεθνείς αγορές άλλαξε εκ νέου, μόλις μία ημέρα μετά την ανακούφιση που προκάλεσαν η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Το Brent έχει επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό.
Η νευρικότητα περιορίζει τη δυναμική των μετοχών, παρά τα νέα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν ο S&P 500 και ο Nasdaq στη Wall Street. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης την αγορά ομολόγων, καθώς μια νέα άνοδος των αποδόσεων θα μπορούσε να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στις αποτιμήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve, από τα οποία η αγορά αναζητεί ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς αποτελεί το μεγάλο στοίχημα βραχυπρόθεσμα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο κατά πόσο ο ΓΔ μπορεί να εδραιωθεί επιστρέψει στις 2.700 μονάδες. Οι τράπεζες παραμένουν το «κλειδί» για την εγχώρια τάση, ωστόσο το βλέμμα των επενδυτών εξακολουθεί να είναι στραμμένο στις εξελίξεις εκτός συνόρων.
Στο επιχειρηματικό πεδίο, η Metlen ενοποιεί τις δραστηριότητες υποδομών στη 100% θυγατρική METKA Group, η οποία θα συγκεντρώνει κατασκευές, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ και facility management. Παράλληλα, εξετάζει στρατηγικές επιλογές για την περαιτέρω ανάπτυξή της, μεταξύ των οποίων και πιθανή εισαγωγή της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με στόχο την άντληση κεφαλαίων και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αυτονομία. Σε περίπτωση IPO, η Metlen αναμένεται να διατηρήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο της METKA.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ΑΒΑΞ, καθώς αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τα EBITDA του 2030 στα 230 εκατ. ευρώ, από 150 εκατ. ευρώ προηγουμένως, με την αύξηση να περιλαμβάνει 30 εκατ. ευρώ από τον κατασκευαστικό κλάδο, 20 εκατ. ευρώ από τις παραχωρήσεις και 30 εκατ. ευρώ από πιθανές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, οι οποίες αφορούν περίπου 250 MW φωτοβολταϊκών σε λειτουργία και περίπου 200 MW έργων αποθήκευσης ενέργειας.
newmoney.gr
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