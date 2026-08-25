Bitcoin: Επέστρεψε πάνω από τα $80.000 – Το ισχυρότερο εβδομαδιαίο ράλι εδώ και τρία χρόνια

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Πάνω από το ορόσημο των 80.000 δολαρίων επέστρεψε το Bitcoin για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου, καθώς μια σειρά θετικών καταλυτών επαναφέρει την αισιοδοξία στην αγορά των κρυπτονομισμάτων έπειτα από μήνες πιέσεων.Το Bitcoin ενισχύθηκε έως και 2,5% στις ασιατικές συναλλαγές της Τρίτης, φθάνοντας στα 80.908 δολάρια, επίπεδο που είχε να καταγράψει από τις 15 Μαΐου.Η άνοδος έρχεται μετά από ένα εντυπωσιακό επταήμερο, κατά το οποίο το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σημείωσε κέρδη 23%, καταγράφοντας την ισχυρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του εδώ και περίπου τρία χρόνια.Παρά το ράλι, το Bitcoin εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από το ιστορικό υψηλό των περίπου 126.000 δολαρίων, στο οποίο είχε φθάσει τον περασμένο Οκτώβριο.