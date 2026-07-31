Η πιο ακριβή βενζίνη στον πλανήτη κοστίζει 250 ευρώ το λίτρο
Η πιο ακριβή βενζίνη στον πλανήτη κοστίζει 250 ευρώ το λίτρο
Η ακριβότερη βενζίνη στον πλανήτη βρίσκεται στα μονοθέσια της Formula 1, κοστίζει περίπου 250 ευρώ το λίτρο και ενσωματώνει τεχνολογία βιώσιμων καυσίμων που μπορεί μελλοντικά να περάσει στην αυτοκινητοβιομηχανία
Η ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο δεν πωλείται σε κάποιο απομονωμένο πρατήριο, ούτε βρίσκεται σε μια χώρα με υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Χρησιμοποιείται στις πίστες της Formula 1 και από τη σεζόν του 2026 κοστίζει περίπου 250 ευρώ ανά λίτρο, ποσό σχεδόν δεκαπλάσιο σε σχέση με το κόστος των καυσίμων που χρησιμοποιούσαν τα μονοθέσια τα προηγούμενα χρόνια.
Η τιμή αυτή δεν οφείλεται σε κάποια έλλειψη πετρελαίου ή σε μια γεωπολιτική κρίση. Είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας που βρίσκεται μέσα σε κάθε σταγόνα καυσίμου. Με την εφαρμογή των νέων τεχνικών κανονισμών της FIA, η Formula 1 πέρασε σε καύσιμο χωρίς συστατικά ορυκτής προέλευσης, το οποίο πρέπει να έχει ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.
Το νέο καύσιμο αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα τεχνολογικά εγχειρήματα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και βασικό μέρος της προσπάθειας της Formula 1 να πετύχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα έως το 2030.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Η τιμή αυτή δεν οφείλεται σε κάποια έλλειψη πετρελαίου ή σε μια γεωπολιτική κρίση. Είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας που βρίσκεται μέσα σε κάθε σταγόνα καυσίμου. Με την εφαρμογή των νέων τεχνικών κανονισμών της FIA, η Formula 1 πέρασε σε καύσιμο χωρίς συστατικά ορυκτής προέλευσης, το οποίο πρέπει να έχει ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.
Το νέο καύσιμο αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα τεχνολογικά εγχειρήματα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και βασικό μέρος της προσπάθειας της Formula 1 να πετύχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα έως το 2030.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
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