Alpha Bank: Κέρδη μισού δισ. στο α’ εξάμηνο – Αναβάθμιση της πρόβλεψης για τα κέρδη ανά μετοχή
Alpha Bank: Κέρδη μισού δισ. στο α’ εξάμηνο – Αναβάθμιση της πρόβλεψης για τα κέρδη ανά μετοχή
Προοπτική για διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 273 εκατ.
Κέρδη σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ευρώ πέτυχε η Alpha Bank στο πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική στροφής προς δραστηριότητες υψηλότερης απόδοσης και η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες αποδίδουν καρπούς. Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη μετά φόρων 497,2 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 495,3 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο τρίμηνο αποδείχθηκε ακόμη ισχυρότερο, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 315,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 274,8 εκατ. ευρώ, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) να φθάνει το 15,5%.
Η εικόνα του δεύτερου τριμήνου ήταν σαφώς καλύτερη από εκείνη του πρώτου, καθώς η αύξηση των χορηγήσεων, η σημαντική ενίσχυση των προμηθειών και η διατήρηση του κόστους κινδύνου σε ελεγχόμενα επίπεδα ενίσχυσαν την οργανική κερδοφορία. Η διοίκηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη, προχωρώντας σε αναβάθμιση των προβλέψεων για τα κέρδη ανά μετοχή το 2026, γεγονός που αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μήνυμα των αποτελεσμάτων.
Παράλληλα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο, φθάνοντας τα 58,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη που ενισχύει τη ρευστότητα του ομίλου και διατηρεί τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε ιδιαίτερα συντηρητικά επίπεδα. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια συνέχισαν επίσης να αυξάνονται με υψηλό ρυθμό, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερες προμήθειες και καλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.
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Η εικόνα του δεύτερου τριμήνου ήταν σαφώς καλύτερη από εκείνη του πρώτου, καθώς η αύξηση των χορηγήσεων, η σημαντική ενίσχυση των προμηθειών και η διατήρηση του κόστους κινδύνου σε ελεγχόμενα επίπεδα ενίσχυσαν την οργανική κερδοφορία. Η διοίκηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη, προχωρώντας σε αναβάθμιση των προβλέψεων για τα κέρδη ανά μετοχή το 2026, γεγονός που αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μήνυμα των αποτελεσμάτων.
Η πιστωτική επέκταση στο επίκεντροΟ βασικός μοχλός ανάπτυξης της Alpha Bank παραμένει η πιστωτική επέκταση. Κατά το δεύτερο τρίμηνο η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ανήλθε σε 1,6 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά στο πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων έφθασε τα 39,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 14,3% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι η τράπεζα συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιό της στην αγορά των χρηματοδοτήσεων.
Παράλληλα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο, φθάνοντας τα 58,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη που ενισχύει τη ρευστότητα του ομίλου και διατηρεί τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε ιδιαίτερα συντηρητικά επίπεδα. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια συνέχισαν επίσης να αυξάνονται με υψηλό ρυθμό, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερες προμήθειες και καλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.
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