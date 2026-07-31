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Το «διαζύγιο του αιώνα» στη Νότια Κορέα κοστίζει 644 εκατ. δολάρια
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Το «διαζύγιο του αιώνα» στη Νότια Κορέα κοστίζει 644 εκατ. δολάρια

Δικαστήριο της Νότιας Κορέας επιδίκασε 944 δισ. γουόν στην πρώην σύζυγο του προέδρου της SK Group, σε μια πολύκροτη υπόθεση διαζυγίου που συνδέθηκε με την περιουσία και την εκρηκτική άνοδο της SK Hynix

Το «διαζύγιο του αιώνα» στη Νότια Κορέα κοστίζει 644 εκατ. δολάρια
Ο πρόεδρος του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group, Τσεϊ Τάε-γουόν, καλείται να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του 944 δισ. γουόν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 483 εκατ. στερλίνες ή 644 εκατ. δολάρια, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου της Νότιας Κορέας.

Η πολύκροτη υπόθεση έχει χαρακτηριστεί από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως το «διαζύγιο του αιώνα».

Η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και προβλέπει χαμηλότερη αποζημίωση από τα 1,38 τρισ. γουόν που είχε επιδικαστεί αρχικά υπέρ της Ρο Σο-γιονγκ το 2024.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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