Το «διαζύγιο του αιώνα» στη Νότια Κορέα κοστίζει 644 εκατ. δολάρια

Δικαστήριο της Νότιας Κορέας επιδίκασε 944 δισ. γουόν στην πρώην σύζυγο του προέδρου της SK Group, σε μια πολύκροτη υπόθεση διαζυγίου που συνδέθηκε με την περιουσία και την εκρηκτική άνοδο της SK Hynix