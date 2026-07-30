ΟΤΕ: Η JPMorgan βλέπει ανθεκτικά κέρδη παρά τη χαμηλότερη ανάπτυξη
ΟΤΕ: Η JPMorgan βλέπει ανθεκτικά κέρδη παρά τη χαμηλότερη ανάπτυξη
Διατηρεί ουδέτερη στάση για τη μετοχή - Τιμή στόχος τα 20,20 ευρώ με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2027
Μικτή εικόνα παρουσίασαν τα αποτελέσματα του ΟΤΕ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς η επιβράδυνση των εσόδων στις βασικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες αντισταθμίστηκε από την καλύτερη του αναμενομένου λειτουργική κερδοφορία και τη βελτίωση του περιθωρίου.
Η JPMorgan διατηρεί ουδέτερη στάση για τη μετοχή, με τιμή στόχο για τον Δεκέμβριο του 2027 τα 20,20 ευρώ. Με δεδομένο ότι η μετοχή βρισκόταν στα 20,04 ευρώ στις 28 Ιουλίου, το περιθώριο ανόδου που προκύπτει από την αποτίμηση του οίκου είναι περιορισμένο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η JPMorgan διατηρεί ουδέτερη στάση για τη μετοχή, με τιμή στόχο για τον Δεκέμβριο του 2027 τα 20,20 ευρώ. Με δεδομένο ότι η μετοχή βρισκόταν στα 20,04 ευρώ στις 28 Ιουλίου, το περιθώριο ανόδου που προκύπτει από την αποτίμηση του οίκου είναι περιορισμένο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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