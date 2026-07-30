Πλειστηριασμοί: Το πρόβλημα στο σύστημα που… τίναξε στον αέρα την πλατφόρμα
Πλειστηριασμοί: Το πρόβλημα στο σύστημα που… τίναξε στον αέρα την πλατφόρμα
Κατά τη χθεσινή διαδικασία υπήρξε διακοπή λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι - Τι αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος για την «τεχνική αδυναμία λειτουργίας του συστήματος διενέργειας πλειστηριασμών» - Τι…πρόλαβε να κληρώσει
Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα αντιμετώπισε χθες η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη πολλές περιπτώσεις.
Το πρόβλημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι όταν έληγε η πρώτη σειρά πλειστηριασμών που ξεκινούν στις 10 το πρωί. Αυτό αφορά τις περισσότερες περιπτώσεις με λίγες εξαιρέσεις για τις οποίες η διάρκεια είναι τέσσερις ώρες, δηλαδή μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το πρόβλημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι όταν έληγε η πρώτη σειρά πλειστηριασμών που ξεκινούν στις 10 το πρωί. Αυτό αφορά τις περισσότερες περιπτώσεις με λίγες εξαιρέσεις για τις οποίες η διάρκεια είναι τέσσερις ώρες, δηλαδή μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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