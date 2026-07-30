Πλειστηριασμοί: Το πρόβλημα στο σύστημα που… τίναξε στον αέρα την πλατφόρμα

Κατά τη χθεσινή διαδικασία υπήρξε διακοπή λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι - Τι αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος για την «τεχνική αδυναμία λειτουργίας του συστήματος διενέργειας πλειστηριασμών» - Τι…πρόλαβε να κληρώσει