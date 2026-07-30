ΔΑΑ: Διαγωνισμός 14,87 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των χώρων στάθμευσης
ΔΑΑ: Διαγωνισμός 14,87 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των χώρων στάθμευσης
Καταληκτική ημερομηνία στις 11 Σεπτεμβρίου
Μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας με ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσα στο Σεπτέμβριο προχωρά ο Διεθνής Αερολιμένας για τη διαχείριση και λειτουργία των χώρων στάθμευσης επιβατών. Η κίνηση αυτή του ΔΑΑ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διεύρυνση των υποδομών του αεροδρομίου και την επικείμενη λειτουργία του νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης που είναι ήδη σε εξέλιξη κατασκευαστικά με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2027.
Ειδικότερα, με βάση τη σχετική προκήρυξη, η σύμβαση αφορά την ανάθεση σε εξειδικευμένο ανάδοχο της συνολικής διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων στάθμευσης επιβατών του αεροδρομίου, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, την ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας και τη δυνατότητα κλιμάκωσης των υπηρεσιών, καθώς αυξάνεται η επιβατική κίνηση και επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε έτη, με δυνατότητα δύο μονοετών παρατάσεων, ενώ η εκτιμώμενη αξία της ανέρχεται σε 14,87 εκατ. ευρώ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένες εταιρείες ή κοινοπραξίες, οι οποίες θα πρέπει να αποδείξουν τόσο την οικονομική τους επάρκεια όσο και την εμπειρία τους στη διαχείριση μεγάλων χώρων στάθμευσης. Μεταξύ άλλων, απαιτείται αποδεδειγμένη εμπειρία σε συνεχή λειτουργία υπηρεσιών στάθμευσης από το 2023 και διαχείριση εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε 24ωρη βάση με τουλάχιστον 1.000 θέσεις στάθμευσης.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 11η Σεπτεμβρίου 2026. Το νέο πάρκινγκ του Ελ. Βενιζέλος, επταώροφο, θα είναι έτοιμο το δεύτερο τρίμηνο του 2027 στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας που επιταχύνεται για να μπορεί να υποδέχεται άνετα έως 40 εκατομμύρια επιβάτες μέσα στην επόμενη επταετία, με δεδομένη τη μεγάλη αύξηση -ήδη- της επιβατικής κίνησης. Ο νέος χώρος στάθμευσης των οχημάτων θα διαθέτει περίπου 3.365 θέσεις και κατασκευάζεται στο σημείο όπου βρισκόταν ο πρώην χώρος στάθμευσης μικρής διάρκειας P1.
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Ειδικότερα, με βάση τη σχετική προκήρυξη, η σύμβαση αφορά την ανάθεση σε εξειδικευμένο ανάδοχο της συνολικής διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων στάθμευσης επιβατών του αεροδρομίου, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, την ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας και τη δυνατότητα κλιμάκωσης των υπηρεσιών, καθώς αυξάνεται η επιβατική κίνηση και επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε έτη, με δυνατότητα δύο μονοετών παρατάσεων, ενώ η εκτιμώμενη αξία της ανέρχεται σε 14,87 εκατ. ευρώ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένες εταιρείες ή κοινοπραξίες, οι οποίες θα πρέπει να αποδείξουν τόσο την οικονομική τους επάρκεια όσο και την εμπειρία τους στη διαχείριση μεγάλων χώρων στάθμευσης. Μεταξύ άλλων, απαιτείται αποδεδειγμένη εμπειρία σε συνεχή λειτουργία υπηρεσιών στάθμευσης από το 2023 και διαχείριση εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε 24ωρη βάση με τουλάχιστον 1.000 θέσεις στάθμευσης.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 11η Σεπτεμβρίου 2026. Το νέο πάρκινγκ του Ελ. Βενιζέλος, επταώροφο, θα είναι έτοιμο το δεύτερο τρίμηνο του 2027 στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας που επιταχύνεται για να μπορεί να υποδέχεται άνετα έως 40 εκατομμύρια επιβάτες μέσα στην επόμενη επταετία, με δεδομένη τη μεγάλη αύξηση -ήδη- της επιβατικής κίνησης. Ο νέος χώρος στάθμευσης των οχημάτων θα διαθέτει περίπου 3.365 θέσεις και κατασκευάζεται στο σημείο όπου βρισκόταν ο πρώην χώρος στάθμευσης μικρής διάρκειας P1.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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