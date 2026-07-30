Optima bank: Aύξηση κερδών 29% στα €104,3 εκατ. – Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Optima bank

Optima bank: Aύξηση κερδών 29% στα €104,3 εκατ. – Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της

Νέα ιστορικά υψηλή κερδοφορία κατέγραψε η Optima bank, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €104,3 εκατ., έναντι των €81,1 εκατ. του α’ εξαμήνου 2025

Optima bank: Aύξηση κερδών 29% στα €104,3 εκατ. – Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Optima bank ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, καταγράφοντας τις υψηλότερες εξαμηνιαίες επιδόσεις στην ιστορία της σε όλα τα βασικά μεγέθη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία και τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Ρεκόρ κερδοφορίας και κορυφαία αποδοτικότητα

Νέα ιστορικά υψηλή κερδοφορία κατέγραψε η Optima bank, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €104,3 εκατ., έναντι των €81,1 εκατ. του α’ εξαμήνου 2025.

Η υψηλή κερδοφορία συνοδεύτηκε από υψηλή αποδοτικότητα:

• Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε σε 27,2%, αποτελώντας με διαφορά την υψηλότερη στην ελληνική αγορά και 2η υψηλότερη στην Ευρώπη
Ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (C:CI) υποχώρησε σε 22,6%, και αποτελεί την καλύτερη επίδοση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Optima bank: Aύξηση κερδών 29% στα €104,3 εκατ. – Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης