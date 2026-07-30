Optima bank: Aύξηση κερδών 29% στα €104,3 εκατ. – Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της

Νέα ιστορικά υψηλή κερδοφορία κατέγραψε η Optima bank, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €104,3 εκατ., έναντι των €81,1 εκατ. του α’ εξαμήνου 2025