Optima bank: Aύξηση κερδών 29% στα €104,3 εκατ. – Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της
Optima bank: Aύξηση κερδών 29% στα €104,3 εκατ. – Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της
Νέα ιστορικά υψηλή κερδοφορία κατέγραψε η Optima bank, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €104,3 εκατ., έναντι των €81,1 εκατ. του α’ εξαμήνου 2025
Η Optima bank ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, καταγράφοντας τις υψηλότερες εξαμηνιαίες επιδόσεις στην ιστορία της σε όλα τα βασικά μεγέθη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία και τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου.
Η υψηλή κερδοφορία συνοδεύτηκε από υψηλή αποδοτικότητα:
• Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε σε 27,2%, αποτελώντας με διαφορά την υψηλότερη στην ελληνική αγορά και 2η υψηλότερη στην Ευρώπη
• Ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (C:CI) υποχώρησε σε 22,6%, και αποτελεί την καλύτερη επίδοση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
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Ρεκόρ κερδοφορίας και κορυφαία αποδοτικότηταΝέα ιστορικά υψηλή κερδοφορία κατέγραψε η Optima bank, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €104,3 εκατ., έναντι των €81,1 εκατ. του α’ εξαμήνου 2025.
Η υψηλή κερδοφορία συνοδεύτηκε από υψηλή αποδοτικότητα:
• Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε σε 27,2%, αποτελώντας με διαφορά την υψηλότερη στην ελληνική αγορά και 2η υψηλότερη στην Ευρώπη
• Ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (C:CI) υποχώρησε σε 22,6%, και αποτελεί την καλύτερη επίδοση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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